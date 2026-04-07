Noul robot militar BIZON-L ajunge în zonele de luptă din Ucraina

Ucraina continuă să își modernizeze capacitățile militare prin introducerea unor tehnologii avansate pe câmpul de luptă. Printre acestea se numără și sistemul robotic terestru BIZON-L, care va fi desfășurat în zonele de luptă, informează united24media.

Acest echipament autonom este conceput pentru a sprijini trupele în misiuni dificile, reducând expunerea directă a militarilor la pericole. BIZON-L poate fi utilizat pentru transport logistic, recunoaștere sau alte operațiuni tactice, adaptându-se la condițiile complexe din teren.

BIZON-L este o platformă robotică pe șenile, cu arhitectură modulară, dezvoltată de „UAV TECHNOLOGY”, concepută pentru a executa misiuni diverse în zone periculoase, reducând expunerea directă a militarilor în prima linie. Versatilitatea sistemului permite adaptarea rapidă în funcție de cerințele din teren.

Configurația sa flexibilă face posibilă instalarea mai multor tipuri de echipamente: de la turele de luptă dotate cu mitralieră de calibru 12,7 mm, până la sisteme de comunicații, echipamente pentru amplasarea obstacolelor inginerești, module de minare la distanță, soluții de război electronic sau remorci pentru transport logistic.

Controlul platformei este asigurat prin sistemul Droid Box, dezvoltat de DevDroid, care oferă operatorilor o interfață unificată pentru gestionarea mai multor sisteme robotizate, simplificând coordonarea în teren.

Din punct de vedere tehnic, BIZON-L poate transporta încărcături de până la 200–300 de kilograme și are o autonomie de operare de aproximativ 30 de kilometri, extensibilă până la 50 de kilometri prin utilizarea unor baterii suplimentare.

Viteza maximă ajunge la 12 km/h, iar deplasarea este asigurată de șenile metalice. În ceea ce privește comunicațiile, sistemul este compatibil cu rețele LTE, Wi-Fi și Starlink, asigurând transmiterea datelor în timp real.

Potrivit informațiilor, dezvoltatorii pun accent pe amprenta termică redusă a sistemului, considerată un avantaj esențial în condiții de luptă. Aceasta este obținută printr-un sistem de răcire cu lichid, conceput pentru a diminua detectabilitatea în fața senzorilor de imagistică termică și pentru a crește șansele de supraviețuire ale platformei pe câmpul de operațiuni.

Apariția robotului BIZON-L se înscrie într-un efort mai amplu al Ucrainei de a-și consolida flota de sisteme robotice terestre, adaptându-se la dinamica tot mai complexă a conflictului. Inițiative similare pot fi observate și în dezvoltarea altor platforme autohtone, printre care și robotul Ratel H.

Reprezentanții Ratel Robotics anunță că sistemul a beneficiat recent de un upgrade important, prin integrarea unui modul specializat destinat transportului și lansării dronelor FPV controlate prin fibră optică. Noua capabilitate permite desfășurarea dronelor din zone greu accesibile sau periculoase, eliminând necesitatea prezenței operatorilor în proximitatea punctului de lansare.

Imaginile făcute publice de companie ilustrează configurația actualizată, evidențiind capacitatea platformei de a lansa drone direct din poziții avansate. Modulul este proiectat să se integreze fără probleme în arhitectura existentă, menținând intacte mobilitatea și performanțele în teren dificil.