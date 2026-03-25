Putin își schimbă tacticile de atac. Trupele Rusiei, atac cu 1000 de drone asupra Ucrainei

Ucraina / sursa foto: captură video
Rusia a lansat aproape 1.000 de drone asupra Ucrainei în doar 24 de ore, marcând unul dintre cele mai ample atacuri aeriene de la începutul invaziei pe scară largă. Operațiunile au vizat regiuni din întreaga țară, inclusiv vestul Ucrainei, provocând victime și pagube importante ale infrastructurii civile, potrivit Euronews.

Ucraina, sub avalanșa de drone

Potrivit autorităților ucrainene, atacul a început în noaptea de 23 spre 24 martie, cu un val masiv de rachete și drone, urmat de noi lovituri în timpul zilei.

„Doar în cursul zilei de marți au fost lansate peste 550 de drone de atac”, au anunțat oficialii ucraineni.

Zonele centrale și vestice ale Ucrainei au fost cele mai afectate. În total, atacurile au provocat cel puțin șapte decese și peste 50 de răniți în decurs de 24 de ore.

Lviv, aproape de granița cu Polonia, printre orașele lovite

Orașul Lviv, situat aproape de granița cu Polonia, a fost unul dintre principalele obiective ale atacului. Dronele rusești au vizat zone civile, rănind cel puțin 17 persoane.

Guvernatorul regiunii Lviv, Maksym Kozytskyi, a declarat că un monument arhitectural de importanță națională, complexul Mănăstirii Bernardine, a fost avariat.

„Mănăstirea se află în centrul istoric al orașului Lviv, inclus pe lista patrimoniului mondial UNESCO”, a afirmat el.

Doi oameni au murit

Atacurile au vizat și alte orașe din vestul și centrul Ucrainei, inclusiv Ivano-Frankivsk, unde două persoane au fost ucise și patru rănite, printre care și un copil de șase ani.

Autoritățile locale au raportat pagube la clădiri rezidențiale și unități medicale, inclusiv maternități. Explozii au fost raportate și în Hmelnițki, Ternopil, și Vinița. În Jîtomîr, o fată de 12 ani a fost rănită și transportată la spital.

Ucraina, în fața unei noi provocări. Putin și-a schimbat strategia de atac

Autoritățile de la Kiev avertizează că Rusia își modifică permanent tacticile pentru a identifica slăbiciunile sistemelor de apărare aeriană ucrainene.

„Moscova încearcă să depășească sistemele defensive prin atacuri masive și simultane”, a afirmat Serhii Flash, consilier al Ministerului ucrainean al Apărării.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că amploarea atacurilor arată clar intențiile Rusiei.

„Când vedem această amploare a atacurilor, este clar că Rusia nu dorește pacea”, a spus liderul ucrainean.

