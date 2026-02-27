Rusia anunță încetarea temporară a focului pentru reparații la centrala nucleară Zaporojie

Un armistițiu local a intrat în vigoare vineri în zona centralei nucleare de la Zaporojie, situată în sud-estul Ucrainei, pentru a permite efectuarea unor lucrări de reparație la o linie electrică externă, potrivit Reuters.

Anunțul a fost făcut de oficiali ruși, în contextul în care instalația, cea mai mare centrală nucleară din Europa, se află sub controlul Federației Ruse din primele luni ale conflictului declanșat în 2022.

Potrivit informațiilor transmise, încetarea temporară a focului are ca obiectiv asigurarea condițiilor tehnice necesare pentru intervenții asupra infrastructurii energetice care alimentează centrala.

Centrala nucleară de la Centrala Nucleară Zaporojie a fost preluată de forțele ruse la scurt timp după începerea războiului din Ucraina, în 2022.

De atunci, instalația nu mai produce energie electrică, însă are nevoie în continuare de alimentare externă pentru a menține sistemele de răcire funcționale.

Potrivit declarațiilor oficialilor ruși, centrala „nu produce în prezent electricitate și se bazează pe alimentarea externă pentru a menține materialul nuclear la temperaturi sigure și a evita un accident catastrofal”.

În lipsa unei alimentări stabile, sistemele de siguranță ar putea fi afectate, motiv pentru care funcționarea liniilor electrice externe este considerată esențială.

Conducerea rusă a centralei a transmis într-un comunicat că armistițiul local a fost instituit cu sprijinul directorului general al Agenția Internațională pentru Energie Atomică, Rafael Grossi.

„Cel mai recent armistițiu a fost pus în aplicare cu ajutorul lui Rafael Grossi, șeful Agenției Internaționale pentru Energie Atomică”, se arată în declarația citată de oficialii ruși.

Aceștia au precizat că una dintre liniile electrice externe este în continuare funcțională, în timp ce reparațiile la cealaltă linie ar urma să dureze cel puțin o săptămână.

De asemenea, reprezentanții administrației ruse au transmis că „nivelurile de radiații sunt normale”, conform comunicatului oficial.

Un armistițiu similar a fost stabilit și anul trecut, când liniile de alimentare au fost afectate timp de mai multe săptămâni, iar centrala a fost nevoită să utilizeze generatoare diesel de urgență pentru a menține sistemele esențiale în funcțiune.

De-a lungul conflictului, Rusia și Ucraina s-au acuzat reciproc că pun în pericol siguranța centralei prin atacuri desfășurate în apropierea instalației.

Situația de securitate din jurul centralei a fost frecvent semnalată ca fiind fragilă, în special din cauza amplasării acesteia într-o zonă afectată de ostilități.

În ceea ce privește armistițiul anunțat vineri, nu a existat un comentariu imediat din partea autorităților ucrainene.

Controlul și operarea centralei nucleare reprezintă unul dintre punctele sensibile în cadrul negocierilor de pace mediate de Statele Unite.

Discuțiile, care avansează lent, urmează să fie reluate luna viitoare la Geneva, potrivit informațiilor disponibile.

Statutul centralei, inclusiv cine ar trebui să o administreze și în ce condiții, rămâne un subiect de dispută între părți. În acest context, armistițiile locale pentru intervenții tehnice sunt considerate măsuri punctuale destinate menținerii siguranței nucleare.