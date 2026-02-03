Europa și SUA nu vor tolera încălcările repetate ale armistițiului din partea Rusiei

Europa și Statele Unite au avertizat că vor reacționa ferm dacă Rusia va continua să încalce un viitor armistițiu, conform unui raport recent. Oficialii europeni și americani subliniază că menținerea păcii depinde de respectarea acordurilor și că orice nerespectare repetată „duce la un răspuns în mai puțin de 24 de ore, conform planului”, informează theguardian.

Europa și Statele Unite se pregătesc să lanseze o acțiune militară coordonată în cazul în care Rusia va încălca în mod repetat viitorul armistițiu, potrivit unui raport recent. Conform documentului, orice încălcare ar putea declanșa un răspuns în mai puțin de 24 de ore.

Ministrul ucrainean de externe, Andrii Sibiha, a acuzat președintele rus Vladimir Putin că a așteptat scăderea temperaturilor pentru a relua „atacurile genocide” asupra populației ucrainene, odată cu încheierea armistițiului energetic. Atacurile recente ale Rusiei indică sfârșitul scurtului armistițiu prin care fusese suspendată temporar ofensiva împotriva infrastructurii energetice critice din Ucraina.

Într-o singură noapte, forțele ruse au lansat 450 de drone și peste 60 de rachete, inclusiv balistice, vizând în special sectoarele energetice și zonele rezidențiale din Kiev, Dnipro, Harkov, Sumy, Odesa și alte regiuni, potrivit declarațiilor lui Andrii Sibiha pe platforma X.

„Putin a așteptat ca temperaturile să scadă și a stocat drone și rachete pentru a-și continua atacurile genocidale împotriva poporului ucrainean. Nici eforturile diplomatice anticipate de la Abu Dhabi în această săptămână, nici promisiunile sale făcute Statelor Unite nu l-au împiedicat să continue teroarea împotriva oamenilor obișnuiți în cea mai grea iarnă. Avem de-a face cu teroriști care trebuie forțați să oprească violența. Lumea are instrumentele necesare. Consolidați apărarea aeriană și rezistența energetică a Ucrainei. Creșteți presiunea asupra Moscovei”, a scris Andrii Sibiha.

Aproximativ 1.170 de clădiri rezidențiale din Kiev au rămas fără încălzire, a transmis primarul orașului, Vitali Klitschko, printr-o postare pe Telegram, în condițiile în care temperaturile au scăzut dramatic, atingând -20°C. Situația afectează sute de mii de locuitori, forțând autoritățile să implementeze măsuri de urgență pentru a preveni riscuri majore pentru sănătatea populației în această perioadă extrem de rece.

În același timp, președintele Volodimir Zelenski a precizat că, în ultimele 24 de ore, Rusia nu a efectuat atacuri cu rachete sau drone asupra infrastructurii energetice din centrul țării. Totuși, bombardamentele rusești au continuat să vizeze instalații energetice situate în apropierea frontului, menținând presiunea asupra regiunilor afectate de conflict.

Oficialii ucraineni avertizează, de asemenea, că astfel de atacuri pot duce la întreruperi semnificative ale furnizării energiei și la riscuri crescute pentru civili, subliniind importanța unei monitorizări constante a situației.

Această combinație de temperaturi extreme și infrastructură vulnerabilă scoate în evidență impactul direct al conflictului asupra vieții cotidiene a ucrainenilor și necesitatea unor răspunsuri rapide din partea autorităților locale și internaționale.

Conform unei propuneri discutate între oficiali ucraineni, europeni și americani, Kievul a convenit cu aliații occidentali că încălcările repetate ale oricărui viitor acord de încetare a focului din partea Rusiei ar duce la un răspuns militar coordonat SUA-Europa, au declarat surse pentru Financial Times.

O încălcare a armistițiului de către Rusia ar fi întâmpinată cu un răspuns în decurs de o zi, începând cu un „avertisment diplomatic” și un răspuns din partea armatei ucrainene pentru a opri încălcarea, au declarat pentru FT trei persoane familiarizate cu planul.

Dacă luptele ar continua, spun sursele, ar urma o a doua fază de intervenție, folosind forțe din coaliția formată din peste 20 de aliați ai Ucrainei care au fost de acord să ofere garanții de securitate Kievului odată ce se va negocia un armistițiu cu Rusia, care până acum s-a ținut de cerințele sale maximaliste.

Dacă încălcarea armistițiului s-ar transforma într-un atac mai amplu, la trei zile după încălcarea angajamentului, atunci ar fi declanșat un răspuns militar coordonat din partea unei forțe susținute de Occident, care să implice armata americană, potrivit oficialilor.

Prim-ministrul britanic Keir Starmer, liderul inițiativei internaționale de sprijin pentru Ucraina, a declarat după discuțiile de la Paris că Regatul Unit și Franța sunt pregătite să trimită trupe în Ucraina „în cazul în care se va ajunge la un acord de pace” cu Rusia.

Declarația marchează un angajament semnificativ din partea celor două țări europene în sprijinul securității ucrainene și în eforturile diplomatice de soluționare a conflictului.

Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a anunțat că o a doua rundă de negocieri între oficialii ruși, ucraineni și americani va începe miercuri. Aceasta va viza planul elaborat de Statele Unite pentru a pune capăt războiului și pentru a stabili un cadru de pace durabil în regiune.

Însă, în ciuda acestor eforturi diplomatice, războiul continuă să provoace distrugeri semnificative. În această dimineață, forțele rusești au lansat atacuri asupra Kievului, Harkovului și altor centre urbane, provocând incendii și afectând infrastructura energetică, au declarat oficialii ucraineni. Cel puțin patru persoane au fost rănite în cele două mari orașe.

Oficialii subliniază că, deși negocierile internaționale încearcă să aducă un armistițiu, situația pe teren rămâne tensionată, iar civilii continuă să fie afectați de ofensiva militară. Autoritățile ucrainene fac apel la comunitatea internațională să susțină eforturile diplomatice și să protejeze populația civilă.