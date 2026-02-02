Cel puțin 12 morți după un atac cu dronă asupra unui autobuz cu mineri

Un atac cu dronă atribuit forțelor ruse a dus la moartea a cel puțin 12 mineri în estul Ucrainei, potrivit companiei energetice private DTEK.

Incidentul face parte dintr-o serie de lovituri raportate în mai multe regiuni ale țării, soldate cu victime în rândul civililor și pagube semnificative aduse infrastructurii, conform BBC.

Atacul asupra autobuzului care transporta muncitori a avut loc duminică, în regiunea Dnipropetrovsk, într-un context marcat de intensificarea operațiunilor aeriene și de negocieri diplomatice aflate în desfășurare.

Compania DTEK, cea mai mare firmă energetică privată din Ucraina, a anunțat că un autobuz care transporta angajați ai unei mine din orașul Ternivka a fost lovit de o dronă. Vehiculul se afla pe traseu după terminarea schimbului de lucru.

Inițial, compania a raportat moartea a 15 mineri, însă ulterior a revizuit bilanțul, confirmând „cel puțin 12 persoane decedate”. De asemenea, Serviciile de Urgență ale statului ucrainean au precizat că alte cel puțin 15 persoane au fost rănite în urma atacului.

În aceeași perioadă, autoritățile ucrainene au raportat un atac cu dronă asupra Spitalului de Maternitate nr. 3 din orașul Zaporojie. Potrivit informațiilor oficiale, șase persoane au fost rănite, inclusiv două femei care se aflau în travaliu în momentul impactului. Nu au fost raportate decese în urma acestui atac.

Șeful administrației regionale din Zaporojie, Ivan Fedorov, a declarat pe Telegram că incidentul reprezintă „încă o dovadă a unui război îndreptat împotriva vieții”.

Jurnaliștii BBC Verify au confirmat locația atacului, identificând spitalul de pe strada Bocharova, în partea de est a orașului. Imaginile distribuite pe rețelele sociale, purtând însemnele autorităților locale și naționale, arată ferestre sparte, încăperi afectate de incendiu și echipe de pompieri evacuând pacienții.

Autoritățile ucrainene au mai anunțat că două persoane, un bărbat și o femeie, au fost ucise într-un atac cu dronă în orașul Dnipro. Totodată, un bărbat în vârstă de 72 de ani a fost rănit în localitatea Nikopol.

În sudul țării, o femeie de 59 de ani a fost grav rănită în urma bombardamentelor din regiunea Herson, iar în Harkiv, alte trei persoane au fost rănite într-un atac separat, potrivit oficialilor locali.

Ministrul ucrainean de externe, Andrii Sîbiha, a declarat că atacul asupra spitalului demonstrează că președintele rus Vladimir Putin duce „un război împotriva civililor, contrar eforturilor de pace”.

În luna ianuarie, Rusia a lansat o serie de atacuri direcționate asupra rețelei energetice a Ucrainei, lăsând milioane de oameni fără încălzire și electricitate, în condițiile unei ierni cu temperaturi prognozate să scadă sub -20 de grade Celsius în anumite regiuni.

Președintele SUA, Donald Trump, declarase joi că Vladimir Putin ar fi fost de acord cu o suspendare temporară a atacurilor pe perioada gerului. Kremlinul a precizat ulterior că această pauză urma să expire duminică.

În paralel, Ucraina a anunțat că lucrează cu compania SpaceX, deținută de Elon Musk, pentru a împiedica utilizarea sistemului de comunicații prin satelit Starlink de către forțele ruse în atacuri cu drone.

Președintele Ucrainei, Volodîmîr Zelenski, a declarat că următoarea rundă de discuții trilaterale între Ucraina, Rusia și Statele Unite va avea loc miercuri, la Abu Dhabi, cu câteva zile mai târziu decât fusese planificat inițial.