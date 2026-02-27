Negocieri pentru reconstrucția Ucrainei la Geneva, în paralel cu noi atacuri rusești

Oficiali din Ucraina și Statele Unite s-au întâlnit joi la Geneva pentru negocieri privind reconstrucția postbelică a Ucrainei, în contextul în care negocierile cu Rusia rămân blocate, potrivit Reuters.

Întâlnirea a avut loc la doar câteva ore după un nou val de atacuri rusești asupra infrastructurii ucrainene, în timp ce autoritățile de la Kiev își exprimă speranța că începutul lunii viitoare ar putea aduce clarificări într-un format trilateral de dialog.

Negociatorul-șef al Ucrainei, Rustem Umerov, a declarat că participanții la reuniunea din Elveția au discutat cu președintele Volodimir Zelenski după încheierea întâlnirii.

Potrivit acestuia, discuțiile s-au concentrat pe aspecte economice și de securitate, cu scopul de a pregăti următoarea rundă de negocieri.

Președintele Volodimir Zelenski a anunțat că o întâlnire trilaterală ar putea avea loc la începutul lunii martie, la Abu Dhabi, cu scopul de a pregăti o eventuală reuniune la nivel de lideri între Ucraina și Rusia. Liderul ucrainean a precizat în mesajul său video nocturn:

„Totul va trebui finalizat. Tot ceea ce a fost realizat pentru garanții reale de securitate și pregătirea unei întâlniri la nivel de lideri”.

Acesta a adăugat: „Acesta este exact formatul care poate rezolva foarte multe lucruri. La urma urmei, liderii decid asupra chestiunilor-cheie”.

La discuțiile de la Geneva au participat trimisul special al SUA, Steve Witkoff, și Jared Kushner, ginerele fostului președinte american Donald Trump.

În paralel, agenția rusă de stat RIA a relatat că emisarul special al președintelui rus Vladimir Putin, Kirill Dmitriev, a avut la rândul său întrevederi cu oficiali americani în aceeași zi. Dmitriev nu a comentat rezultatul acestor discuții.

Reconstrucția Ucrainei a devenit un element central al discuțiilor mediate de Statele Unite pentru încheierea conflictului, care a intrat în al cincilea an.

Autoritățile de la Kiev speră să atragă aproximativ 800 de miliarde de dolari, fonduri publice și private, în următorul deceniu pentru refacerea zonelor afectate de bombardamente și lupte.

Banca Mondială a estimat recent că refacerea economiei Ucrainei ar costa aproximativ 588 de miliarde de dolari, potrivit unei evaluări publicate luni și care acoperă perioada 24 februarie 2022 – 31 decembrie 2025.

Negocierile dintre Ucraina și Rusia, mediate de SUA, nu au înregistrat progrese semnificative în ultimele runde de discuții desfășurate la Geneva, în special în ceea ce privește chestiunile teritoriale.

Înaintea începerii discuțiilor, Rusia a lansat 420 de drone și 39 de rachete într-un nou val de atacuri asupra infrastructurii energetice și a altor obiective critice, a declarat Zelenski. „Zeci de persoane au fost rănite”, iar pagube au fost raportate în opt regiuni, a precizat acesta.

În ultimele luni, atacurile rusești s-au concentrat asupra sectorului energetic ucrainean, fiind distruse centrale și stații electrice, ceea ce a dus la pene de curent prelungite în mai multe orașe.

La Kiev, profesoara de artă Larysa Fuzik, în vârstă de 62 de ani, a declarat:

„Chiar dacă au trecut patru ani de război, de fiecare dată când sună alarma, simt o teamă atât de mare, un frig în suflet, o asemenea anxietate. Mă îmbrac imediat și fug la metrou”.

Ministrul de externe Andrii Sîbiha a afirmat că atacurile demonstrează că „Putin mizează pe mai multă teroare, atacuri și agresiune”.

Pe teren, forțele ruse continuă să avanseze gradual pe anumite segmente ale liniei frontului de aproximativ 1.200 de kilometri, în special în regiunea Donețk.

Moscova solicită ca Ucraina să cedeze restul de 20% din Donețk pe care încă îl controlează, în timp ce Kievul susține că nu va renunța la teritoriile apărate cu pierderi umane semnificative.

Printre cele mai dificile teme rămân statutul teritoriilor ocupate și controlul asupra centralei nucleare de la Zaporojie, aflată sub controlul forțelor ruse încă din primele săptămâni ale conflictului.

Potrivit unor surse citate de Reuters, Statele Unite au încetinit procesul de vânzare a activelor internaționale ale companiei petroliere ruse Lukoil, în contextul presiunilor exercitate asupra Moscovei în cadrul negocierilor de pace.