Capitala Ucrainei, zguduită de noi explozii înaintea reluării negocierilor de pace

Explozii puternice au zguduit joi dimineață centrul Kievului, la scurt timp după ce autoritățile au emis o alertă de raid aerian, într-un context extrem de tensionat, cu doar câteva ore înaintea reluării discuțiilor americano-ucrainene privind încetarea războiului, scrie Kyiv Independent. Atacurile au vizat atât capitala, cât și alte orașe importante, în timp ce pe plan diplomatic se pregătește o nouă rundă de negocieri la nivel înalt.

Potrivit oficialilor locali, forțele ruse au lansat un nou val de atacuri aeriene asupra capitalei ucrainene, folosind drone și rachete balistice. Sistemele de apărare aeriană au fost activate imediat, iar populația a fost avertizată să rămână în adăposturi.

„Inamicul atacă oraşul cu drone de atac şi rachete balistice. Apărarea aeriană este în acţiune. Rămâneţi în adăposturi până când alerta se va termina!”, a scris şeful administraţiei militare locale, Timur Tkachenko, pe Telegram.

În paralel, și alte orașe au fost afectate peste noapte. La Harkov, al doilea oraș al țării înaintea invaziei din februarie 2022, primarul Igor Terehov a anunțat că s-au auzit explozii în urma unor atacuri cu drone și rachete. În Krivi Rig, în regiunea Dnipropetrovsk, un bărbat de 89 de ani a fost rănit după ce o clădire a fost avariată, conform informațiilor transmise de șeful administrației regionale, Oleksandr Ganja. De asemenea, în Zaporojie au fost raportate „mai multe explozii”, în urma unui nou atac atribuit forțelor ruse.

Pe fondul intensificării loviturilor asupra infrastructurii și rutelor de aprovizionare din interiorul Ucrainei, autoritățile de la Kiev anunță accelerarea instalării plaselor anti-dronă deasupra drumurilor din apropierea frontului. Planul vizează acoperirea a 4.000 de kilometri de șosele până la finalul anului.

Ministrul Apărării a precizat că în ultimul an au fost montate tot mai multe astfel de sisteme, însă necesarul rămâne ridicat. Mykhailo Fedorov a anunțat că au fost alocate suplimentar 1,6 miliarde de hrivne pentru consolidarea protecției și contracararea atacurilor cu drone, care au vizat inclusiv spitale, infrastructură civilă și trafic rutier.

„În doar o lună, am crescut viteza [de acoperire] de la 5 km pe zi în ianuarie la 12 km în februarie”, a scris Fedorov miercuri pe Telegram. „Acest lucru a îmbunătățit semnificativ siguranța deplasărilor militare și a asigurat funcționarea stabilă a comunităților din prima linie. În martie, intenționăm să acoperim 20 km de drumuri pe zi.”

În acest climat tensionat, emisarii ucraineni și americani urmează să se întâlnească la Geneva pentru a pregăti o nouă etapă de discuții trilaterale cu Rusia, menite să ducă la încheierea conflictului, intrat deja în al cincilea an.

La masa negocierilor sunt așteptați principalul negociator ucrainean, Rustem Umerov, precum și emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner. O sesiune trilaterală completă, la care ar urma să participe și reprezentanți ai Rusiei, este programată pentru începutul lunii martie.

Inițiativa face parte din demersurile susținute de președintele american Donald Trump pentru a obține progrese concrete în direcția opririi celui mai sângeros conflict european de la Al Doilea Război Mondial încoace. În paralel, agenția rusă Tass a relatat că trimisul Kremlinului pentru afaceri economice, Kirill Dmitriev, ar urma să ajungă la Geneva.

„Dmitriev plănuiește să sosească joi la Geneva pentru a continua negocierile cu americanii pe teme economice”, a citat agenția o sursă anonimă.

În timp ce diplomații caută soluții la masa tratativelor, pe teren luptele și atacurile continuă, iar populația civilă rămâne expusă riscurilor unui conflict care nu dă semne clare de detensionare.