Șeful armatei britanice: Rusia se pregătește pentru un război de amploare

Șeful armatei britanice: Rusia se pregătește pentru un război de amploare
Șeful armatei britanice a avertizat recent că Marea Britanie se află „pe un curs de coliziune inevitabil” cu Rusia. Generalul Sir Roly Walker a subliniat că Moscova își intensifică pregătirile pentru un conflict major, ceea ce ar putea transforma tensiunile actuale într-un „război de amploare”, informează Metro.

Rusia intensifică pregătirile militare, avertizează șeful armatei britanice

Regatul Unit se află „pe un curs de coliziune inevitabil” cu Rusia, indiferent de rezultatul războiului din Ucraina, a avertizat un oficial de rang înalt al armatei britanice.

Generalul Sir Roly Walker a subliniat că avertismentele președintelui ucrainean Volodimir Zelenski privind pregătirile Kremlinului pentru un conflict extins sunt întemeiate.

Noi și Occidentul suntem în vizorul Rusiei. Indiferent de termenii lor, amenințarea nu va dispărea, chiar dacă războiul din Ucraina se va încheia”, a declarat generalul Walker.

Avertisment pentru Vladimir Putin

Totuși, oficialul a transmis un mesaj clar, afirmând că Regatul Unit va reuși să-și apere interesele: „Viitorul va fi în termenii noștri”. El a mai avertizat că, dacă situația nu se schimbă, Marea Britanie se îndreaptă spre o confruntare cu o Rusie care se rearmează și își consolidează forțele militare, devenind mai puternică și mai periculoasă.

Walker a adăugat că Rusia este responsabilă pentru declanșarea războiului, prin invadarea Ucrainei, și că numai Moscova poate decide oprirea acestuia.

„Trebuie să continuăm să sprijinim Ucraina. De asemenea, îi putem semnala lui Putin că, dacă crede că va fi mai ușor să fure un teritoriu NATO, atunci este chiar mai prost decât credeam noi”, a precizat generalul. În încheiere, el a transmis un mesaj ferm: „Nu vom renunța niciodată la ceea ce contează pentru noi”.

Război în Ucriana

Război în Ucriana. Sursa foto: Volodimir Zelenski/Facebook

Volodimir Zelenski, continuă să respingă ideea cedării de teritorii

Oficialii militari din Regatul Unit au avertizat că țara trebuie să se pregătească pentru posibilitatea unui conflict viitor, pe fondul tensiunilor crescânde generate de Rusia. Unul dintre principalele obstacole în negocierile pentru pace rămâne cedarea teritoriilor pe care Moscova nu a reușit să le cucerească, un subiect sensibil pentru autoritățile de la Kiev.

Printre opțiunile discutate în planurile de pace propuse de Donald Trump se află predarea unor regiuni strategice, inclusiv Donbas, zonă industrială unde Ucraina a pierdut mii de militari în apărarea sa. Aceste propuneri implică, de asemenea, regiunile Donețk și Luhansk și peninsula Crimeea.

Acceptarea acestor teritorii sub controlul Rusiei ar reprezenta o victorie pentru Vladimir Putin, mai ales că, până în ianuarie 2024, forțele ruse ocupau doar aproximativ 1,5% din teritoriul ucrainean.

Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, continuă să respingă ideea cedării de teritorii, însă sondajele indică faptul că o parte semnificativă a populației, epuizată de război, ar putea privi altfel această opțiune.

Volodimir Zelenski

Volodimir Zelenski. Sursa foto: Facebook

Patru din zece ucraineni ar susține predarea Donbasului Rusiei

Un sondaj recent realizat de Institutul Internațional de Sociologie din Kiev arată că aproximativ 40% dintre ucraineni ar fi dispuși să accepte cedarea regiunii Donbas către Rusia, dacă acest lucru le-ar garanta siguranța.

Între timp, conflictul armat dintre Rusia și Ucraina continuă să aibă un impact devastator: Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale estimează că numărul total al victimelor va depăși două milioane până la primăvara acestui an. Datele recente indică că aproape 1,2 milioane de militari ruși și aproximativ 600.000 de militari ucraineni au fost uciși, răniți sau dați dispăruți.

Rusia se confruntă cu dificultăți tot mai mari în a înlocui pierderile din rândul trupelor sale, chiar și după ce a încercat să-și completeze unitățile cu militari din Coreea de Nord. Analiștii militari susțin că strategia rusă se bazează adesea pe copleșirea adversarului prin superioritate numerică, indiferent de costuri.

În acest context, liderul opoziției britanice, Sir Keir Starmer, urmează să anunțe noi forme de sprijin pentru Ucraina, după ce anterior Regatul Unit a furnizat Kievului rachete balistice, drone și tehnologie de câmp de luptă avansată.

