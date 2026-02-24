Dezoltarea armelor nucleare, prioritate absolută pentru Putin. Liderul de la Kremlin a împărțit decorații mai multor militari

Vladimir Putin a anunțat, din nou, că programul nuclear al Rusiei este de importanță vitală. Liderul de la Kremlin a vorbit, luni, despre investițiile pe care le va face în zona militată, pentru a evita o dezechilibrare a puterii, față de Vest, conform EFE.

„Vom continua să îmbunătățim calitatea și potențialul tuturor altor ramuri și servicii ale Forțelor Armate, să le îmbunătățim pregătirea de luptă și mobilitatea, capacitatea lor de a opera în orice condiții, inclusiv cele mai dificile. Și, bineînțeles, vom accelera dezvoltarea sistemelor avansate pentru Forțele Armate.

Sunt sigur că acest echipament va fi întotdeauna în mâini de încredere, ceea ce este cel mai important. Soldații și ofițerii noștri – stâlpul și sprijinul statului și societății – sunt adevărați patrioți și oameni de o calitate specială și cu o voință de neclintit”, a spus liderul de la Kremlin.

Tot azi, cu o zi înainte de împlinirea a patru ani de la atacarea Ucrainei, Putin a decorat mai mulți militari care au luptat pe frontul din țara vecină. „Vă felicit încă o dată cu ocazia sărbătorii Zilei Apărătorului Patriei (n.r. - fosta zi a Armatei Sovietice) şi pentru acordarea acestor înalte decoraţii de stat”, a transmis președintele Rusiei.

„Rusia luptă pentru viitorul său, independență, adevăr și dreptate. În fruntea acestei bătălii sunt puternici, oameni curajoși și devotați: soldații și ofițerii Forțelor Armate, membri ai Gărzii Naționale și personal al Ministerului de Interne Afaceri, serviciile speciale și alte unități.

Cei adunați astăzi la Kremlin nu sunt doar profesioniști cu experiență vastă și pregătire remarcabilă. Ei sunt comandanți care au stat umăr la umăr cu soldații lor încă de la începutul operațiunii militare, împărtășind fiecare provocare și greutăți cu camarazii lor de arme. Aceștia sunt oameni cu o moralitate puternică convingeri și idealuri nobile, adevărații patrioți ai Rusiei”, a mai spus Putin în timpul ceremoniei.