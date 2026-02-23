Cum a devenit ziua de 23 februarie sărbătoareRepublica Moldova. Fostul şef al statului, pro-rusul Igor Dodon, i-a felicitat luni pe moldoveni cu ziua apărătorului patriei, zi sărbătorită doar în Federaţia Rusă.

În perioada sovietică, la 23 februarie era sărbătorită ziua armatei roşii. Iar propaganda comunistă a promovat această zi ca o sărbătoare a bărbaţilor.

După destrămarea Uniunii Sovietice, ziua de 23 februarie a rămas sărbătoare oficială doar în Federaţia Rusă, fiind reedenumită în ziua apărătorului patriei. În fostele republici sovietice, inclusiv în Republica Moldova, ziua de 23 februarie continuă să fie sărbătorită de populaţia mai în vârstă, nostalgică după fosta URSS, precum şi de către reprezentanţii etniei ruse.

Ziua de 23 februarie este folosită de Kremlin ca un mijloc de propagandă a patriotismului şi militarismului rusesc. Liderul de la Kremlin, Vladimir Puțin, îi felicită în fiecare ani pe ruşi cu 23 februarie. Şeful statului rus susţine că ziua de 23 februarie simbolizeaază „istoria eroică a armatei și marinei ruseşti, legătura de nezdruncinat a tuturor generațiilor de apărători ai patriei”.

Igor Dodon a postat pe reţele mesajul de felicitare, însoţit de o ilustraţie cu înscrisuri în limba rusă, cu simbolul sovietic – steaua cu cinci colţuri.

„Această dată a devenit un simbol al curajului, onoarei și eroismului și rămâne importantă pentru mulți dintre concetățenii noștri — pentru părinți, bunici și străbunici, pentru toți cei care și-au făcut serviciul în rândurile forțelor armate ale URSS și și-au îndeplinit cu cinste datoria față de Patrie.

Felicitări cordiale celor care au stat și stau la straja țării lor, în special veteranilor care au dat dovadă de curaj și statornicie în vremuri dificile. Vă doresc multă sănătate, putere sufletească, credință și bunăstare”, a scris deputatul socialist în mesajul său de felicitare.

Precizăm că nu este în premieră când Igor Dodon îi felicită pe moldoveni cu ocazia zilei de 23 februarie. Acest lucru Igor Dodon îl făcea şi în perioada cân era şef al staului.

„Este o mândrie pentru mine ca, în calitate de Președinte al Republicii Moldova, să mă adresez tuturor bărbaților, mai cu seamă, celor care au purtat însemnele militare sovietice, cu urări de sănătate și de bunăstare.

Nu putem nega istoria, întrucât fără omagierea trecutului nu există nici iubire de țară și nici viitor. Or, istoria o demonstrează – un popor nu poate fi învins atâta timp cât este unit pentru a-și apăra Patria.

Mă bucur să constat că toți acei care au avut onoarea să poarte uniforma glorioasei Armate au știut cum să pună temelia structurilor de forță în statul nostru și au educat, de-a lungul anilor, generații de soldați”, este unul din mesajele de felicitare ale lui Igor Dodon din perioada în care se afla la cârma statului.

23 februarie este aniversarea Armatei ruse, anterior a Armatei Roșii, sărbătoare numită în prezent în Federaţia Rusă „Ziua apărătorului Patriei” .

23 februarie rămâne una din cele mai mari sărbători oficiale, la egalitate cu 9 mai. Este ziua creării Armatei Roșii în forma sa definitivă, prin recrutare națională, după victoria bolșevicilor în războiul civil.

Armata roşie şi-a dobândit de-a lungul anilor faima de armată de ocupaţie şi reprimare. Se consideră că nu întţmplător, imediat după 23 februarie, pe 24 februarie 2022, a fost declanșată invadarea Ucrainei.

Tot la această dată, pe 23 februarie 1944, o razie de dimensiune nemaivăzute se încheia cu deportarea în masă a întregii populații cecene de către poliția secretă NKVD și de importante efective militare ale lui Stalin. Era operațiunea care a primit numele de cod Lintea (Чечевица) și care astăzi, potrivit legislației internaționale, ar fi asimilată unui genocid.

Odată cu ocuparea Basarabiei – prezentată de propaganda rusă drept „eliberare” – 150 de mii de români basarabeni, bucovineni şi transnistreni au fost înrolaţi în armata roşie pentru a lupta de partea ocupantului.

În perioada postbelică, regimul totalitar sovietic s-a impus prin teroare în RSSM - arestări, deportări, foamete organizată. Armata aovietică a participat la organizarea deportărilor moldovenilor.