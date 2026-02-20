Show religios la Curtea de Apel Centru. Cum s-au prezentat în faţa magistraţilor protestatarii pro-ruşi de la biserica din Dereneu. Video

Republica Moldova. Spectacolele pentru „apărarea credinţei adevărate” de la biserica din satul Dereneu, raionul Călăraşi, s-au mutat joi, 19 februarie, la Curtea de Apel Centru. Zeci de preoţi, călugăriţe şi enoriaşi ai Mitropoliei Moldovei, supusă canonic Patriarhiei Moscovei, au venit în instanţă ca să-i susţină pe organizatorii protestelor violente împotriva trecerii bisericii la Mitropolia Basarabiei.

Printre susţinători a fost văzut şi Vadim Corostinschi, secretar al Episcopiei de Ungheni și Nisporeni, care, în 2024, în ajunul alegerilor prezidențiale și a referendumului, a organizat pelerinaje în Federația Rusă pentru preoți din eparhia sa.

Corotinschi, alături de Petru Musteaţă, episcopul de Ungheni şi Nisporeni, a avut un rol activ în organizarea protestelor de la biserica din Dereneu. Dar, la fel ca şi şeful său, nu a fost atins de oamenii legii.

Învinuiţi de altercaţiile de la Dereneu sunt avocatul Marin Sardari, primarul socialist al satului Dereneu, Vasile Revenco, şi patru enoriaşi, susţinători ai Mitropoliei Moldovei. Aceştia sunt cercetaţi penal pentru huliganism, pentru că, la 10 februarie, ar fi organizat mulţimea la acţiuni violente, au spart cordonul de poliţişti şi au intrat cu forţa în biserica din Dereneu, care de jure se află în gestiunea Mitropoliei Basarabiei.

După ce au fost reţinuţi pentru 72 de ore, cei reţinuţi au fost eliberaţi de Judecătoria Străşeni, plasându-i sub control judiciar. Procurorii din Călăraşi au contestat decizia, solicitând ca să fie plasaţi în arest preventiv pentru 30 de zile.

Curtea de Apel a lăsat neschimbate soluţiile adoptat săptămâna trecută de către Judecătoria Străşeni.

Avocatul Marin Sardari a fost contractat de către Primăria din satul Dereneu. După ce preotul Mitropoliei Moldovei s-a blocat cu preoteasa şi cei trei copii în biserică, Sardari a fost practic non-stop alături de protestatarii Mitropoliei Moldovei din curtea bisericii de la Dereneu, prezentându-se ca o persoană foarte evlavioasă. Şi manifestând un comportament mai puţin caracteristic unui avocat licenţiat.

Iar la 19 februarie s-a dat în spectacol la Curtea de Apel Centru. Avocatul a citit de pe scările Curţii de Apel dintr-o carte bisericească, făcând mulţimii adunate, printre care preoţi şi călugăriţe, semnul crucii. Iar după fiecare pasaj, fredonând „Doamne miluieşte” şi „Amin”.

În timp ce avocatul citea din cartea bisericească, câţiva preoţi fredonau un cântec bisericesc.

Ulteror, Sardari a apărut pe holul instanţei cu o icoană, făcând cu ea semnul crucii în direcţia susţinătorilor, apoi şi la uşa sălii de judecată. Iar un preot a început să interpreteze în limba rusă un cântec bisericesc. După care enoriaşii au veni şi au sărutat icoana, făcându-şi mai întâi semnul crucii. Iar unii au sărutat chiar şi mâna avocatului.

Precizăm că Marin Sardari a avut în trecut probleme cu legea, fiind supranumit „avocatul cu cărămida”. În 2021, el a fost reținut de către polițiști și plasat în izolator pentru 72 de ore, după ce a luat o cărămidă și a început să lovească cu ea în mașinile care aparțineau unui agent economic.

Lui Sardari i-a fost retrasă licenţa, însă în iulie 2023, Curtea de Apel Chișinău a obligat Uniunea Avocaţilor din Moldova să-l repună în drepturi.

Pe holurile Curţii de Apel a fost întâlnit şi primarul de Dereneu, cunoscut pentru relaţia de prietenie cu fostul preşedinte pro-rus, Igor Dodon. Vasile Revenco a declarat pentru EvZ că a contestat controlul judiciar şi interdicţia impusă de Judecătoria Străşeni de a comunica cu persoanele implicate în violenţele de la biserica din Dereneu.

Edilul a spus că din cauza acestei interdicţii nu-şi poate exercita atribuţiile de primar, deoarece la protestele de la biserică a venit „mai mult de jumătate de sat”.

Primarul de Dereneu a respins acuzaţiile că ar fi organizat şi mobilizat protestatarii la biserică şi a spus că el pledează pentru linişte şi pace în comunitatea sa. Menţionând că biserica nu poate fi împărţită.

Întrebat cum rămâne cu enoriaşii care susţin Mitropolia Basarabiei, Revenco a spus că nu poate să le interzică şi că ar putea exista o altă soluţie – să le ofere un teren pentru a-şi construi biserica lor.

Edilul socialist a mai declarat pentru EvZ că există „deosebiri dogmatice” între biserica ortodoxă românească şi biserica ortodoxă rusă.

EvZ precizează, cu referinţă la surse din Mitropolia Basarabiei, că singurele deosebiri dintre bisericile din gestiunea Mitropoliei Basarabiei şi cele ale Mitropoliei Moldovei este că în bisericele de sub jurisdicţia canonică a Patriarhiei Române nu există taxe pentru serviciile duhovniceşti, fiecare beneficiar achitând după posibilităţi. Totodată, bisericile Mitropoliei Basarabiei nu achită dijmă, iar la liturghie nu-l pomenesc pe patriarhul rus Kiril.

Fostul preşedinte Igor Dodon a fost prezent la şedinţele de judecată de la Străşeni, când cei şase reţinuţi în curtea bisericii de la Dereneu au fost eliberaţi din arest.

Fruntaşul socialist, care a susţinut protestatarii Mitropoliei Moldovei şi şi-a adunat capital politic pe seama evenimentelor de la Dereneu, nu a fost prezent la Curtea de Apel.

Dar cu o zi înainte, la 18 februarie, de ziua sa de naştere, Dodon a ignorat citaţia la şedinţa Curţii Supreme de Justiţie, unde figurează ca inculpat într-un dosar de corupţie, şi a mers dezdedimineaţă în satul Bularda, raionul Călăraşi, la unul dintre învinuiţii de violenţele de la uşa bisericii din Dereneu. Este vorba de familia Dubovca, finii de cununie ai preotului Mitropoliei Moldovei, Alexandru Popa.

Igor Dodon, în ospeţie la familia Dubovca/ Sursa foto: dodon.md

Este acel preot care s-a încuiat cu preoteasa şi trei copii minori în biserica de la Dereneu pentru a-l împiedica pe preotul Mitropoliei Basarabiei să oficieze liturghia în lăcaş.

Igor Dodon l-a numit pe capul familiei Dubovca „apărătorul bisericii din Dereneu” şi, de zia sa de naştere. Le-a adus daruri.

Cele două săptămâni de spectacol, insulte şi violenţe de la biserica din satul Dereneu, raionul Călăraşi, au luat sfârşit săptămâna trecută, „liniştea” fiind adusă de cei care au pornit tămbălăul.

Ca în final, într-o biserică dintr-o comunitate de români basarabeni să se înalţe osanale Patriarhului Kiril, cel care a blagoslovit sute de mii de ruşi să meargă să ucidă în Ucraina şi ca într-un final să moară pe câmpul de luptă ca să li se „ierte păcatele”.

Filmul evenimentelor din ultimele două săptămâni demonstrează o mobilizare fără precedent a lumii ruse şi vasalilor lui Kiril Gundeaev. În timp ce Mitropolia Moldovei tăcea mâlc, Petru Musteaţă, arhiepiscop de Ungheni şi Nisporeni, o faţă bisericească care a compromis canoanele ortodoxe, prostind mulţimea cu scoaterea dracilor şi dezlegarea de farmece, a mobilizat preoţimea din Ungheni, Călăraşi şi Nisporeni la acţiuni de violenţă.

Potrivit unei anchete a portalului anticorupţie.md, pe lângă mercenari certați cu legea sau persoane cooptate din alte localități, la altercațiile de la biserica din Dereneu, în prima linie, au fost observați cel puțin trei preoți care au beneficiat de pelerinaje pre-electorale organizate de fundația Eurazia, afiliată lui Ilan Șor.

Unii dintre ei, pe lângă destinația Chișinău-Moscova, au mers în teritoriile temporar ocupate din Ucraina, unde au oficiat slujbe în lăcașuri și au ținut predici anti-ucrainene. Și conflictul de la Dereneu a fost folosit drept tribună pentru promovarea unor mesaje provocatoare și false, în încercarea de induce o stare de frică și de pericol, care ar veni din România sau Ucraina.