Patru ani de război în Ucraina. Cum a supraviețuit Zelenski celor mai grei ani din istoria țării

În februarie 2022, în momentul în care armata rusă a declanșat invazia pe scară largă, au apărut informații potrivit cărora președintele ucrainean ar fi părăsit capitala. Cu Kievul bombardat și trupele Moscovei înaintând rapid, temerile liderilor europeni erau legate de o prăbușire iminentă a conducerii de la Kiev, scrie CNN. În acel context tensionat, Volodimir Zelenski a apărut într-un mesaj video filmat în fața administrației prezidențiale și a transmis simplu: „Suntem aici”.

Îndepărtarea lui era un obiectiv central în planul Kremlinului, care miza pe o victorie rapidă. Potrivit unor informații citate de CNN, agenți ruși ar fi închiriat locuințe în apropierea sediului prezidențial cu misiunea de a-l elimina.

În primele zile de război, a circulat inclusiv o glumă potrivit căreia fostul actor devenit lider politic nu se teme de bombardamente. În realitate, capacitatea sa de a rezista sub presiune și de a transmite un mesaj sfidător a devenit simbolul unei națiuni care refuza să capituleze.

Relatarea frecvent invocată de ucraineni amintește și reacția sa la oferta americană de evacuare. Răspunsul atribuit lui Zelenski a fost tranșant: „ Am nevoie de muniţie, nu de o maşină”.

La patru ani de la declanșarea invaziei și în absența unei perspective clare de încheiere a conflictului, liderul ucrainean continuă să transmită același mesaj de rezistență. El a supraviețuit nu doar unor tentative repetate de asasinat, ci și unor crize interne majore, inclusiv unui scandal de corupție care a dus la plecarea unor colaboratori apropiați.

Pentru a evalua poziția actuală a lui Zelenski, CNN a discutat cu membri ai cercului său apropiat, cu oficiali occidentali și cu experți care au lucrat îndeaproape cu administrația de la Kiev. Mulți pun rezistența sa pe seama abilităților politice și a talentului de comunicator, care i-au adus comparații cu Winston Churchill. Asemenea liderului britanic din timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, Zelenski a fost perceput ca simbol al rezistenței în fața unui adversar superior militar.

Totuși, parcursul său nu a fost lipsit de controverse. În pofida unui nivel ridicat de încredere publică, doar o parte dintre susținători consideră că ar trebui să candideze pentru un nou mandat. În vara anului trecut, proteste rare în plin război au izbucnit împotriva unor planuri guvernamentale privind instituțiile anticorupție, iar președintele a fost nevoit să își ajusteze poziția. Relația tensionată cu fostul comandant militar Valerii Zalujni, demis în 2024, a alimentat speculații privind rivalități politice.

Pe plan extern, confruntarea cu fostul președinte american Donald Trump a reprezentat un moment dificil. În timp ce în Ucraina atitudinea fermă a fost apreciată, la Washington întâlnirea transmisă public a generat tensiuni. Un diplomat european declara pentru CNN:

„S-a dus la Casa Albă cu ideea că (ucrainenii) au dreptate şi că ei sunt victimele în această situaţie şi că îi vor demonstra acest lucru (lui Trump). Nu a evaluat bine situaţia şi acest lucru l-a costat”. Același diplomat a adăugat: „Este încăpăţânat şi convins că ştie cel mai bine. Desigur, fără asta, nu ar fi ajuns unde este astăzi. Dar în unele negocieri, acest lucru pur şi simplu nu funcţionează”.

La 48 de ani, Zelenski este cel mai tânăr președinte al Ucrainei independente și, pentru mulți, cel mai neașteptat. Fără experiență politică înainte de 2019, și-a construit notorietatea în televiziune, interpretând în serialul „Servitorul poporului” rolul unui profesor ajuns, surprinzător, la conducerea țării. Victoria sa categorică în fața lui Petro Poroșenko a confirmat că nu era doar un personaj de ficțiune.

Experiența din mediul media s-a dovedit utilă în timpul războiului. Mesajele video zilnice, adesea filmate în stil informal, au devenit un instrument central de comunicare. Consilierul său Dmitro Lîtvîn explica pentru CNN:

„În prima zi, a decis că trebuie să explice oamenilor ce se întâmplă”. Iar ulterior a adăugat: „Acum facem mai puţine, dar preşedintele consideră că este important, pe măsură ce războiul avansează, să explice ce se întâmplă, să le arate oamenilor că este aici şi că face ceva”.

În momentele cele mai dificile, decizia de a rămâne la Kiev a fost esențială pentru moralul public. Andrii Sîbiha, actual ministru de externe, rememora: „Avea de ales. Viaţa lui şi a familiei sale sau acceptarea unui ultimatum, aşa-numitul acord de capitulare. A refuzat, iar familia lui a rămas în Ucraina. Apreciez foarte mult puterea şi spiritul lui”. La rândul său, Olena Zelenska mărturisea: „o teamă acută”, care ulterior s-a transformat într-o stare permanentă pe care încearcă să o țină sub control: „Pentru că altfel, te împiedică să trăieşti normal. Această teamă încearcă uneori să iasă la suprafaţă, dar nu îmi permit să mă gândesc la ea prea mult timp”.

Deși sprijinul public a fluctuat, sondajele arată că nivelul de susținere nu a coborât sub 52%. Sociologul Volodimir Paniotto subliniază că majoritatea ucrainenilor nu doresc alegeri în plin conflict, considerând că actualul președinte trebuie să ducă țara spre pace. „În ochii majorităţii, Zelenski este liderul care ar trebui să ducă ţara la pace”, a declarat el pentru CNN.

Anii de război și-au pus însă amprenta asupra liderului ucrainean. Programul său începe în zorii zilei, odată cu rapoartele de pe front, iar presiunea este constantă. În ciuda dificultăților, consilierii spun că nu și-a pierdut simțul umorului. „Ceea ce admir la el este că, indiferent prin ce a trecut, rămâne un om decent”, afirmă Lîtvîn. „El tratează oamenii mai bine decât îl tratează ei pe el”.

Pe front, situația rămâne fragilă, iar negocierile par blocate. Rusia continuă ofensiva, iar sprijinul occidental este supus propriilor calcule politice. În acest context, adaptabilitatea devine esențială. „El ştie cum să se adapteze situaţiei”, a dat asigurări Sîbiha.

La patru ani de la începutul războiului, Volodimir Zelenski rămâne în funcție, confruntându-se cu o realitate dură și cu un viitor incert. Rezistența sa politică și personală continuă să fie pusă la încercare, într-un conflict care nu dă semne că se apropie de final.