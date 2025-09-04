International Zelenski insistă să se întâlnească cu Putin. Condiția impusă îl încurcă pe liderul de la Kremlin







Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat joi, la Paris, că este pregătit să se întâlnească cu Vladimir Putin pentru a discuta o eventuală încheiere a războiului, dar a exclus varianta ca întrevederea să aibă loc la Moscova, așa cum propusese liderul rus cu o zi înainte, potrivit Le Figaro.

„O întâlnire cu Putin este necesară. Am susţinut propunerile în toate sensurile. Dar consider că, dacă se doreşte eşuarea unei întâlniri, mi s-ar propune să merg la Moscova”, a spus Zelenski într-o conferință de presă, citat de Le Figaro.

Cu o zi înainte, aflat la Beijing, Vladimir Putin îl invitase pe Zelenski să vină la Moscova, după ce îi contestase legitimitatea de președinte al Ucrainei.

„Dacă Zelenski este pregătit, să vină la Moscova”, a spus sfidător liderul de la Kremlin.

În același timp, Putin a avertizat că Rusia își va continua ofensiva militară dacă negocierile cu Kievul nu vor duce la rezultate concrete. „Ne vom atinge obiectivele pe cale militară. Trupele noastre rămân în ofensivă pe întreg frontul ucrainean”, a mai transmis președintele rus.

Zelenski a mai spus la Paris că discuțiile dintre lideri nu pot fi simple exerciții de imagine.

„Întâlnirile dintre liderii maturi trebuie să aibă deja în vedere rezultatele, iar acesta este sfârşitul războiului”, a declarat președintele ucrainean, lăsând să se înțeleagă că nu are încredere în seriozitatea lui Putin. Vizita la Paris a lui Volodimir Zelenski a avut și un rol diplomatic major, mai scrie Le Figaro. El a discutat cu președintele Emmanuel Macron despre garanțiile de securitate pentru Ucraina, în eventualitatea unui acord de pace.

De asemenea, liderul ucrainean s-a întâlnit cu aproape 30 de lideri din Coaliția de Voință, pentru a consolida sprijinul internațional și a asigura continuarea ajutorului militar și financiar pentru Kiev. Ulterior, Zelenski a avut și o convorbire telefonică cu președintele american Donald Trump.