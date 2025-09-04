International Zelenski speră la modelul sud-coreean în Ucraina, cu sprijin de la Europa și SUA







În Ucraina ar putea fi aplicat scenariul sud-coreean, când, după finalul războiului nu a fost semnat un acord de pace, dar statul a reuşit să se dezvolte în continuare, a declarat preşedintele Volodimir Zelenski pentru Le Point.

În interviu, Volodimir Zelenski a fost întrebat dacă un astfel de scenariu ar putea fi aplicat în Ucraina. Liderul de la Kiev a susţinut că „totul este posibil”, subliniind că exemplul sud-coreean se bazează pe existenţa unui aliat puternic, Statele Unite ale Americii, care nu permit Coreei de Nord să cucerească sudul.

El a adăugat că situaţia rămâne relativă, întrucât sud-coreenii îşi asumă în continuare riscuri: deşi economia lor este prosperă şi beneficiază de protecţia unei alianţe, atâta timp cât Coreea de Nord şi regimul său îşi păstrează natura actuală, Coreea de Sud nu va fi complet în siguranţă.

În acelaşi interviu, întrebat despre aşteptările sale de la statele europene, Volodimir Zelenski a declarat că cea mai puternică armă rămâne unitatea. El a subliniat că este recunoscător partenerilor pentru solidaritatea menţinută până acum şi a adăugat că nu este nevoie de o alternativă la această coeziune, ci de continuarea ei.

„ Astăzi, nu avem nevoie de o alternativă la această unitate, ci de o continuare”, a continuat acesta. Preşedintele ucrainean a adăugat că armata ţării sale contracarează în prezent ofensiva rusă cu ajutorul armelor şi al finanţării oferite de partenerii europeni.

Zelenski a subliniat că „urmarea firească o reprezintă garanţiile de securitate pentru Ucraina”, precizând că prima dintre acestea constă într-o armată naţională puternică. Potrivit liderului de la Kiev, forţa militară a Ucrainei depinde de sprijinul extern în privinţa livrărilor de armament, dar şi de susţinerea financiară necesară producerii de armament de înaltă tehnologie pe teritoriul ucrainean.

Întrebat dacă garanţiile europene pot fi suficiente sau dacă este absolut necesar şi sprijinul american pentru a-l împiedica pe Vladimir Putin să reia ofensiva, Volodimir Zelenski a declarat că liderul de la Kremlin trebuie descurajat şi oprit să reînceapă războiul. Potrivit acestuia, pentru a atinge acest obiectiv sunt necesare garanţii de securitate variate, iar cele oferite doar de Europa ar putea să nu fie de ajuns.