International Putin a atacat din nou capitala Ucrainei. Alertă la Kiev







Unităţile de apărare aeriană ale Ucrainei au intervenit miercuri pentru a respinge un atac aerian lansat de Rusia asupra Kievului, potrivit administraţiei militare a oraşului. Alertele de raid aerian au fost activate în întreaga ţară, avertizând populaţia cu privire la atacuri cu rachete şi drone, potrivit Reuters.

Declarația oficială a administrației militare din Kiev a confirmat faptul că Rusia a lansat mai multe rachete și drone în direcția capitalei ucrainene. Incidentul a avut loc în zorii zilei de miercuri, într-un context de tensiuni crescute pe frontul estic și sudic al Ucrainei. Autoritățile locale au descris atacul drept unul „complex”, întrucât a combinat lovituri aeriene multiple, menite să epuizeze sistemele de apărare.

Comandamentul Operațional al Forțelor Armate Poloneze a anunțat că a ridicat de urgență avioane de luptă, alături de aeronave aliate, pentru a proteja spațiul aerian al Poloniei. Într-o postare pe platforma X, armata poloneză a subliniat că Federația Rusă continuă să desfășoare atacuri asupra obiectivelor din Ucraina, inclusiv în zone situate foarte aproape de teritoriul Poloniei.

La ora 04:40, întreaga Ucraina se afla sub alerte de raid aerian, după ce Forțele Aeriene Ucrainene au avertizat asupra unor atacuri rusești cu rachete și drone. Cinci persoane au fost rănite în orașul Znamianka, situat în regiunea centrală Kirovohrad. Potrivit autorităților locale, atacul cu drone al Rusiei a dus și la distrugerea a 28 de clădiri.

Într-o altă zonă a Ucrainei, prăbușirea unei drone în orașul Vyshhorod, la periferia Kievului, a provocat un incendiu într-un bloc de locuințe, a anunțat guvernatorul regiunii Kiev, Mykola Kalashnyk. Autoritățile au precizat că nu au existat victime. Forțele Aeriene ale Ucrainei au raportat că aproape toate regiunile țării au rămas sub alerte de raid aerian pe parcursul nopții, din cauza valului de drone lansat asupra teritoriului ucrainean.

Rusia este deschisă la o „cooperare în trei direcții” cu Statele Unite și Ucraina în privința centralei nucleare ocupate de la Zaporojie, a declarat președintele rus Vladimir Putin pe 2 septembrie.

Ministerul de Externe al Ucrainei a respins ferm declarațiile lui Putin, subliniind că centrala rămâne parte integrantă a teritoriului suveran al Ucrainei. „Orice încercare a Rusiei de a contesta acest fapt este nulă din punct de vedere juridic și lipsită de relevanță politică”, se arată într-un comunicat.

Kievul a insistat că singura cale de a restabili siguranța nucleară este retragerea completă și imediată a personalului militar și auxiliar rus din incinta centralei.