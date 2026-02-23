Noi atacuri cu drone în Odesa. Două persoane au murit și alte trei au fost rănite

Un atac cu drone lansat în timpul nopții asupra regiunii Odesa s-a soldat cu moartea a două persoane și rănirea altor trei, iar mai multe clădiri și obiective de infrastructură au fost avariate. Informațiile au fost transmise de șeful administrației militare regionale, Oleh Kiper, potrivit Ukrinform.

Autoritățile locale au precizat că zona a fost din nou vizată de drone de atac. Printre ținte s-au aflat obiective industriale, instalații energetice și infrastructură civilă. În urma loviturilor, două persoane și-au pierdut viața, iar cel puțin trei răniți au fost transportați pentru îngrijiri medicale.

Atacul a provocat distrugeri în mai multe puncte ale regiunii. Au fost afectate spații de producție și depozitare, clădiri administrative, sediul unui service auto, precum și mai multe vehicule.

O dronă a pătruns într-un apartament situat într-un bloc înalt, însă nu a explodat. Locatarii au beneficiat de asistență din partea psihologilor Serviciului de Urgență de Stat. Incendiile izbucnite în urma loviturilor au fost stinse într-un interval scurt de timp de către echipele de pompieri.

În prezent, autoritățile intervin pentru înlăturarea efectelor atacului și colectează probe în cadrul unei anchete privind o posibilă nouă crimă de război atribuită Federației Ruse.

În noaptea de 22 februarie 2026, forțele ruse au declanșat un nou atac masiv asupra unor ținte de pe teritoriul Ucrainei. Operațiunea a fost una combinată, fiind utilizate rachete de mai multe tipuri și drone de atac. Până în acest moment, au fost raportate drone Geran (Shahed), rachete operativ-tactice Iskander și rachete aer-sol, inclusiv rachete anti-radar.

Cele mai numeroase explozii au fost înregistrate în zona capitalei Kiev. Incendii au afectat facilități ale complexului de combustibil și energie, posturi de comandă și depozite de materiale și echipamente tehnice ale trupelor. Au fost raportate lovituri asupra unor obiective din Boryspil, Bucha, Irpin și Zhulyany, iar infrastructura aerodromului din capitală a fost vizată de rachete și drone.

Un incendiu de proporții izbucnit în Kiev a fost stins încă din cursul nopții. Potrivit unor informații preliminare provenite din partea rusă, cauza ar fi fost utilizarea anormală a sistemelor de apărare antiaeriană de către forțele ucrainene.

Rachete de croazieră Kh-101 lansate de bombardiere strategice au lovit ținte în regiunile Cerkasy și Vinnița. Înaintea atacului cu rachete, aceste zone au fost vizate de drone de tip Geran, pe care partea ucraineană continuă să le numească Shahed.

Au existat informații privind dificultăți în detectarea unor arme utilizate de Forțele Armate Ruse în regiunea Dnipropetrovsk. În primă fază au fost auzite explozii, iar ulterior au fost emise alerte privind riscul unor atacuri cu rachete. O situație similară a fost raportată și în regiunea Kirovograd.

Rachetele și dronele au vizat depozite militare, facilități energetice și noduri de transport utilizate pentru nevoile armatei ucrainene, iar unele regiuni au fost parțial afectate de întreruperi ale alimentării cu energie. Dimineața a adus un nou val de lovituri, fiind semnalate atacuri în Kiev și împrejurimi, precum și în regiunile Sumy și Cernihiv. Explozii puternice au fost raportate în orașul Bakhmach.

Totodată, mai multe incendii au izbucnit la întreprinderi industriale și depozite pentru produse militare, inclusiv drone. În urma acestora, au fost semnalate pene de curent de urgență în zonele afectate.