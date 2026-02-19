Cel puțin 1000 de cetățeni din Kenya, recrutați de ruși pentru războiul din Ucraina

Un raport prezentat recent în Parlamentul Kenyan arată că peste 1 000 de cetățeni din Kenya au plecat să lupte alături de armata rusă în războiul din Ucraina, majoritatea fiind atrași cu promisiuni de locuri de muncă bine plătite și contracte militare, potrivit The Wall Strreet Journal.

Raportul comun al National Intelligence Service (NIS) și Directorate of Criminal Investigations (DCI), prezentat legislativului în cursul zilei de marți, confirmă că numărul recruților este semnificativ mai mare decât estimarea inițială de circa 200 de persoane comunicată în decembrie anul trecut.

Conform documentului, un număr semnificativ de kenyeni părăsesc țara folosind vize turistice pentru a se alătura forțelor ruse, călătorind prin Istanbul (Turcia) sau Abu Dhabi (Emiratele Arabe Unite).

În declarațiile făcute în Parlament, liderul majorității, Kimani Ichung’wah, a explicat că odată cu intensificarea controalelor la aeroportul din Nairobi, recrutorii au început să folosească căi alternative prin alte țări africane pentru a evita verificările.

Ichung’wah a susținut că agenții neautorizați de recrutare din Kenya colaborează cu angajați aeroportuari neautorizați, facilitând plecarea cetățenilor fără ca autoritățile să intervină efectiv.

Raportul include și detalii oficiale despre situația actuală a cetățenilor trimiși spre război:

39 sunt spitalizați,

28 sunt dați dispăruți

89 sunt pe linia frontului,

Potrivit informațiilor citate, unii dintre recrutorii din Kenya ar fi promis potențialilor voluntari salarii atractive, bonusuri substanțiale și chiar posibilitatea de a obține cetățenia rusă, pentru a-i convinge să semneze contracte militare.

O parte din acești indivizi au fost ulterior direcționați spre tabere de antrenament și apoi pe frontul de luptă din Ucraina, uneori după doar câteva săptămâni de pregătire.

Unii recrutori ar fi oferit astfel de promisiuni pentru persoane cu sau fără pregătire militară, inclusiv persoane civile sau foști angajați în forțele de securitate din Kenya.

Autoritățile kenyene au transmis că se pregătește o vizită oficială la Moscova din partea ministrului de externe Musalia Mudavadi, programată pentru luna următoare, pentru a discuta situația ridicată în raportul prezentat în Parlament.

Guvernul a condamnat folosirea cetățenilor săi în acest război și intenționează să ceară clarificări autorităților ruse.

În plus, unele voci din parlament și comunitatea politică kenyană cer o anchetă aprofundată și acțiuni pentru a opri această formă de recrutare și trafic de persoane, subliniind implicațiile asupra securității naționale și ale familiilor celor plecați.

Recrutarea de cetățeni din țări africane pentru a participa la războiul din Ucraina nu este un fenomen izolat. Alte state, precum Nigeria sau Africa de Sud, au raportat cazuri similare în care cetățenii lor au fost atrași cu oferte înșelătoare înainte de a ajunge în zone de conflict.

Aceste situații ridică întrebări legate de transparența mecanismelor de recrutare și protecția cetățenilor africani împotriva implicării în conflicte militare externe, precum cel din Ucraina, și au fost subiect de atenție atât pentru instituțiile internaționale, cât și pentru guvernele afectate.