Rusia se teme că aplicația Telegram poate înclina decisiv războiul către victoria Ucrainei

Rusia se teme că aplicația Telegram poate înclina decisiv războiul către victoria Ucrainei
Din cuprinsul articolului

Ministrul rus pentru dezvoltare digitală, Maksud Șadaev, a avertizat că serviciile de informații din alte state ar avea posibilitatea să acceseze mesajele transmise de militarii ruși prin aplicația Telegram, potrivit agenției Interfax, citată de Reuters.

Ministru rus: Mesajele soldaților pe Telegram ar putea fi accesate de servicii străine

Telegram este una dintre cele mai folosite aplicații de mesagerie din Rusia și este utilizată intens atât de instituții, cât și de trupele ruse implicate în conflictul din Ucraina. În același timp, platforma se află sub presiunea autorităților, care au impus restricții invocând faptul că nu elimină conținut considerat extremist.

„Există numeroase indicii că agenţiile de informaţii străine au acces la corespondenţa serviciului de mesagerie şi utilizează aceste date împotriva armatei ruse”, a declarat Şadayev, potrivit sursei citate.

Declarația oficialului vine în contextul preocupărilor legate de securitatea comunicațiilor utilizate de forțele armate.

Realitatea TV își suspendă emisia timp de trei ore joi, 19 februarie
Realitatea TV își suspendă emisia timp de trei ore joi, 19 februarie
România investește într-un drum expres cu impact regional major. Când va fi gata
România investește într-un drum expres cu impact regional major. Când va fi gata
Telegram, Pavel Durov

Telegram. Sursa: dreamstime.com

Telegram nu va fi blocat, deocamdată

Cu toate acestea, autoritățile ruse nu intenționează, în acest moment, să interzică accesul militarilor la aplicație. Ministrul a precizat că o eventuală tranziție către alte mijloace de comunicare ar necesita timp, fără a oferi detalii suplimentare. Telegram nu a oferit un punct de vedere imediat, mai notează Reuters.

Între timp, Roskomnadzor, autoritatea rusă de reglementare în comunicații, a anunțat că încetinește funcționarea serviciului Telegram, în cadrul unei campanii mai ample care vizează aplicațiile de mesagerie străine considerate neconforme cu legislația rusă.

Aplicația WhatsApp a fost blocată în Rusia

Kremlinul a confirmat recent că aplicația WhatsApp, deținută de Meta Platforms, a fost blocată complet pentru nerespectarea normelor locale. Autoritățile au sugerat utilizarea unei aplicații naționale, susținută de stat, denumită MAX. Criticii susțin că această aplicație ar putea facilita supravegherea utilizatorilor, însă autoritățile resping aceste acuzații.

Săptămâna trecută, fondatorul Telegram, antreprenorul rus Pavel Durov, a transmis că platforma va continua să apere libertatea de exprimare și confidențialitatea datelor utilizatorilor „indiferent de presiuni”.

O tentativă anterioară de blocare a Telegram, în 2018, a generat proteste ample, inclusiv un miting la Moscova la care au participat peste 10.000 de persoane.

Miercuri, partidul de opoziție Iabloko, care nu este reprezentat în parlament, a solicitat organizarea unui miting „în apărarea Telegram” la Moscova, pe 1 martie, pentru până la 5.000 de participanți. Formațiunea a descris aplicația drept „ultimul spaţiu de libertate din Rusia” și a catalogat eventualele măsuri de blocare ca fiind acte de cenzură. În Rusia, astfel de solicitări pentru manifestații publice sunt, de regulă, respinse de autoritățile locale sau federale, invocând diverse motive, inclusiv restricții sanitare.

Nicu îl vede pe Donald. Hai LIVE cu Turcescu
Nicu îl vede pe Donald. Hai LIVE cu Turcescu
Criminal în serie la Sibiu, mai pervers decât Râmaru?
Criminal în serie la Sibiu, mai pervers decât Râmaru?
Marele câștig al României după ce Nicușor Dan și-a confirmat prezența la Washington
Marele câștig al României după ce Nicușor Dan și-a confirmat prezența la Washington

