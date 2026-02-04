Cum reușesc rușii să se folosească de sateliții Starlink în războiul din Ucraina

Inginerii ruși afirmă că au găsit metode ingenioase de a ocoli restricțiile impuse de sistemul Starlink asupra utilizării dronelor militare. În ciuda limitărilor concepute pentru a împiedica folosirea echipamentelor civile în conflicte armate, experții din Rusia adaptează hardware-ul și software-ul astfel încât să exploateze rețeaua de sateliți fără a fi detectați sau blocați, informează pravda.ru.

Elon Musk a impus recent restricții de viteză pentru dronele care folosesc terminale Starlink, însă specialiștii ruși continuă să găsească metode pentru a le ocoli, complicând astfel lupta forțelor ucrainene.

Noile limite, stabilite între 75 și 90 km/h, au fost introduse la solicitarea Ministerului Apărării din Ucraina, după ce autoritățile au descoperit tot mai multe receptoare Starlink în rămășițele dronelor rusești.

Practic, provocarea pentru Kiev este că dronele rusești beneficiază de o conexiune prin satelit de mare viteză, stabilă chiar și în zone lipsite de infrastructură de comunicații terestră.

Operatorii ruși montează receptoare Starlink pe drone mari, capabile să zboare perioade îndelungate, transformându-le în adevărate relee aeriene. Acestea transmit semnale către zeci de drone FPV mai mici, înlocuind legăturile radio directe, ușor de blocat prin război electronic.

Sistemele standard de bruiaj funcționează în mare parte la sol și sunt ineficiente împotriva semnalelor înguste trimise către sateliți. În plus, terminalele Starlink ajung în Rusia prin intermediul unor țări terțe, iar dezactivarea lor exclusiv pentru utilizatorii ruși, păstrând în același timp accesul pentru Ucraina, este imposibilă, deoarece semnalul satelitar acoperă ambele părți ale frontului, ceea ce complică și mai mult gestionarea situației.

Noile restricții de viteză impuse terminalelor Starlink complică semnificativ utilizarea lor pe dronele de mare viteză. Modele precum Molniya-2 și Lancet, care operează mult peste aceste limite, se confruntă astfel cu provocări tehnologice în folosirea sistemului satelitar.

În fața acestor obstacole, Rusia explorează mai multe strategii, dincolo de dezvoltarea propriilor rețele de sateliți. Dronele rusești nu depind exclusiv de Starlink, acesta fiind folosit mai degrabă pentru a extinde capacitățile de operare decât ca o necesitate absolută.

Aceste restricții nu sunt o noutate: anterior, limita de viteză era de 40 km/h. În scurt timp, au apărut soluții tehnice pentru a ocoli restricțiile, precum plăci proxy sau inserții hardware care modifică datele transmise către satelit, făcând sistemul să interpreteze drona ca fiind staționară sau sub limita de viteză.

De asemenea, depășirea pragului de 90 km/h nu duce imediat la blocarea terminalului; detectarea poate apărea abia după aproximativ două minute. Forțele ruse profită de acest interval folosind sistemul de război electronic Kometa, activând Starlink doar în faza finală a misiunii și evitând detectarea pe parcursul zborului.

Rusia a trecut la producția pe scară largă a acestor module, instalându-le pe diverse platforme: de la drone de recunoaștere Orlan, la drone de atac Geran și bombe aeriene ghidate, toate echipate cu module universale pentru planificare și corecție.

Restricțiile impuse de Elon Musk asupra Starlink pun forțele ucrainene într-o situație și mai dificilă. Rețeaua de internet prin satelit este esențială pentru sistemele de comandă și control ale Ucrainei, precum Virazh-Tablet și Kropyva. Pentru a limita impactul asupra propriilor drone de mare viteză, Ministerul Apărării a implementat un program de verificare a terminalelor.

Totuși, astfel de proceduri nu sunt o noutate și, potrivit experților, nu oferă soluții definitive. Anterior, sistemele de pe „lista albă” au fost compromise, hackerii reușind să compromită firmware-ul, să cloneze identificatorii dispozitivelor autorizate și să-și deghizeze terminalele în unități legitime, verificate.

Dintr-o perspectivă politică, Elon Musk a transferat controlul operațional al Starlink către Pentagon, ceea ce reduce percepția de neutralitate în ochii Rusiei. În contextul conflictului, Statele Unite nu mai sunt văzute ca mediator, ci ca actor activ, sprijinind indirect Ucraina.