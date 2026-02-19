Blocarea Starlink reduce capacitatea de coordonare pe front a trupelor rusești

Decizia lui Elon Musk de a restricționa accesul forțelor ruse la rețeaua de internet prin satelit Starlink începe să producă efecte vizibile pe câmpul de luptă, potrivit militarilor ucraineni și activiștilor online. Schimbarea, implementată la începutul lunii februarie, a venit după solicitarea oficială adresată companiei SpaceX de către ministrul ucrainean al transformării digitale, Mykhailo Fedorov, potrivit BBC.

Militari ucraineni afirmă că reducerea utilizării Starlink de către unitățile ruse a afectat capacitatea de coordonare și control. Un operator ucrainean de drone, cunoscut sub indicativul „Giovanni”, a declarat că impactul este deja perceptibil:

„Rușii și-au pierdut capacitatea de a controla câmpul de luptă”, a spus acesta.

Evaluările rămân preliminare, deoarece modificarea a intrat în vigoare recent. Totuși, în anumite sectoare ale frontului extins, în special la est de orașul Zaporojie, au apărut indicii privind retrageri ale forțelor ruse.

Comunicațiile prin satelit furnizate de Starlink au avut un rol esențial pentru ambele tabere în cei patru ani de conflict. În ultimele luni, au existat relatări conform cărora terminale comerciale, cu un cost de aproximativ 400 de dolari, ar fi fost montate pe drone, permițând transmiterea video în timp real.

Este larg vehiculată ipoteza că un atac rusesc asupra unui tren de pasageri în regiunea Harkov, luna trecută, ar fi implicat o dronă Geran-2 echipată cu terminal Starlink. Informația nu a fost confirmată independent.

Începând cu 1 februarie, SpaceX a dezactivat toate terminalele din Ucraina, cu excepția celor incluse pe o „listă albă” aprobată de Ministerul Apărării de la Kiev. Utilizatorii privați au fost obligați să își reînregistreze echipamentele pentru reconectare.

În acest context, grupul ucrainean de voluntari InformNapalm a lansat o operațiune de tip phishing. Potrivit purtătorului de cuvânt Mykhailo Makaruk, activiștii au reușit să obțină date despre mii de terminale Starlink utilizate de militari ruși.

„Când oamenii au început să ne scrie, i-am direcționat către grupuri închise”, a explicat Makaruk.

„Am vrut să arătăm că este ceva strict secret.”

Grupul susține că a identificat 2.425 de terminale, din Crimeea până în Gomel, Belarus. Unele persoane ar fi fost convinse să efectueze plăți online, în ideea unei reconectări rapide.

După stabilirea locațiilor apropiate de linia frontului, o parte dintre acestea ar fi fost lovite de artileria și dronele ucrainene. BBC precizează că nu poate verifica independent aceste afirmații.

Makaruk afirmă că operațiunea a avut și un efect psihologic:

„Nu mai au încredere unii în alții.”

Adaptarea tacticilor ruse Militari ucraineni declară că forțele ruse caută soluții alternative de comunicații. Un soldat ucrainean a afirmat sub protecția anonimatului:

„În zona noastră au început să folosească comunicații radio. A devenit mai ușor să le înțelegem acțiunile.”

Alte relatări indică o tranziție urgentă către comunicații prin cablu. Artem, militar dintr-o unitate de geniu, a declarat că operatorii ruși de drone întâmpină dificultăți:

„Acest lucru este important pentru protejarea infrastructurii noastre critice, logisticii și punctelor de comandă. Rușii au pierdut comunicațiile de pe linia frontului în multe locuri.”

Analiști militari ucraineni consideră că reducerea conectivității rapide și rezistente la bruiaj afectează capacitatea Rusiei de a lovi ținte aflate la distanță mare.

Serhii Kuzan, președintele Centrului Ucrainean pentru Securitate și Cooperare, a declarat: „Operatorii ruși de drone controlau și loveau direct ținte selectate la 100–250 km de linia frontului. Acum nu mai au această capacitate.”

Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a anunțat că „contracarează activ tentativele ruse de recrutare a cetățenilor ucraineni pentru înregistrarea ilegală a sistemelor Starlink”.

La Moscova, oficiali militari ruși au declarat la televiziunea de stat că pierderea Starlink nu a afectat operațiunile, susținând că sistemul ar fi fost utilizat limitat.

Unii militari ucraineni descriu momentul ca pe o oportunitate operațională.

„Dacă putem depăși transmisia comenzilor inamice chiar și cu cinci sau 10 secunde, este o schimbare totală pe front”, a afirmat un soldat.

Fostul ofițer de informații Ivan Stupak estimează că Ucraina ar putea avea „câteva luni” pentru a exploata situația:

„Forțele blindate ruse sunt parțial oarbe și parțial surde.”

Deocamdată, reprezentanții armatei ucrainene resping informațiile privind o contraofensivă majoră, precizând că obiectivele sunt limitate la împiedicarea consolidării pozițiilor ruse în „zona gri”.

Vlad Voloșîn, purtător de cuvânt al Comandamentului Sudic, a declarat:

„Nu am permis inamicului să se întărească în zona gri și le-am oprit grupurile de asalt.