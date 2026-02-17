Platforma X, sub investigație după ce un val de deepfake-uri a fost generat de Grok

Autoritatea irlandeză pentru protecția datelor a anunțat deschiderea unei investigații privind platforma X, deținută de Elon Musk, în contextul apariției unui val de imagini deepfake cu caracter sexual generate de instrumentul de inteligență artificială Grok, potrivit Politico.

Ancheta vizează posibile încălcări ale normelor europene privind protecția datelor cu caracter personal.

Comisia irlandeză pentru protecția datelor a confirmat că examinează modul în care Grok, funcționalitatea AI integrată în platforma X, a fost utilizată pentru crearea unor imagini considerate potențial dăunătoare.

Decizia vine după mai multe relatări media și sesizări privind generarea de imagini intime fără consimțământ, inclusiv cazuri în care ar fi fost implicați minori.

Irish Data Protection Commission a transmis că investighează „crearea aparentă” de către Grok a unor „imagini intime și/sau sexualizate potențial dăunătoare, fără consimțământ”, prin prelucrarea datelor personale ale cetățenilor europeni, inclusiv ale copiilor.

Instituția este responsabilă de aplicarea General Data Protection Regulation (GDPR) pentru numeroase companii de tehnologie care își au sediul european în Irlanda.

Adjunctul comisarului, Graham Doyle, a declarat că instituția „a început o investigație la scară largă care va examina conformitatea [entității internaționale a X] cu unele dintre obligațiile fundamentale prevăzute de GDPR în legătură cu aspectele analizate”.

Doyle a precizat că autoritatea a fost în dialog cu X „de câteva săptămâni”, după apariția informațiilor în presă.

Funcția de generare a imaginilor din Grok a devenit virală la finalul anului 2025, în special din cauza capacității de a modifica fotografii pentru a crea reprezentări sexualizate.

Organizații pentru drepturi digitale au estimat că, într-un interval de 11 zile din luna ianuarie, Grok ar fi generat aproximativ 3 milioane de imagini sexualizate, dintre care aproximativ 23.000 ar fi implicat minori.

Autoritățile au menționat că unele dintre imaginile create ar putea intra în categoria conținutului ilegal sau abuziv, în funcție de jurisdicție, motiv pentru care mai multe instituții europene și internaționale au inițiat proceduri separate.

European Commission a lansat în ianuarie o investigație în baza Digital Services Act (DSA), vizând posibile încălcări ale regulilor privind moderarea conținutului online.

De asemenea, autoritatea britanică pentru protecția vieții private (ICO) a deschis o anchetă formală, în timp ce autoritățile franceze desfășoară o investigație penală. Cazul este analizat și de autorități din California.

Această serie de investigații se adaugă altor proceduri recente care au implicat platforma X. În decembrie, Comisia Europeană a aplicat o amendă de 120 de milioane de euro pentru presupuse încălcări ale DSA.

Decizia a generat reacții din partea unor oficiali din administrația președintelui american Donald Trump, care au criticat măsura.

În baza GDPR, Comisia irlandeză are competența de a impune amenzi de până la 4% din cifra de afaceri anuală globală a unei companii.

Investigația va analiza dacă prelucrarea datelor personale de către Grok pentru generarea imaginilor respectă principiile de legalitate, transparență și protecție a minorilor.

Platforma X a introdus restricții asupra funcției de generare a imaginilor la 9 ianuarie și ulterior la 14 ianuarie.

Conform informațiilor disponibile, cele mai recente modificări au blocat utilizarea Grok pentru crearea unor astfel de imagini de către toți utilizatorii.

Reprezentanții companiei nu au oferit, până la acest moment, un punct de vedere detaliat privind investigația irlandeză.