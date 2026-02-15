Cursa spre Lună, accelerată. SpaceX și Blue Origin își intensifică planurile înaintea misiunii chineze din 2030

Competiția spațială dintre miliardarii americani se intensifică, în timp ce Elon Musk își accelerează planurile lunare prin SpaceX, iar Jeff Bezos își consolidează programul lunar al Blue Origin, ambele companii având ca obiectiv readucerea oamenilor pe Lună înaintea misiunii chineze programate pentru 2030, potrivit Reuters.

Elon Musk a anunțat că intenționează să construiască o bază denumită „Moonbase Alpha” și să instaleze pe suprafața Lunii un sistem de lansare a sateliților. Potrivit acestuia, proiectul ar susține rețeaua sa de inteligență artificială, care ar putea ajunge la până la un milion de sateliți.

Această direcție indică o schimbare față de obiectivul tradițional al SpaceX, axat pe colonizarea planetei Marte, promovat încă din 2002. Vara trecută, Musk descria Luna drept „o distragere” și insista asupra unei misiuni fără echipaj către Marte.

Blue Origin a închis divizia de turism spațial suborbital și a redirecționat resursele către programul său de aselenizare Blue Moon. Compania pregătește o misiune fără echipaj pe Lună în acest an, etapă preliminară pentru o viitoare misiune cu astronauți din programul NASA Artemis. Recent, Blue Origin a trimis modulul lunar la Centrul Spațial Johnson din Texas pentru teste termice și în vid, pas necesar înaintea lansării.

Atât Blue Origin, cât și SpaceX dezvoltă module lunare finanțate cu miliarde de dolari de NASA, agenția având în plan o serie de aselenizări cu echipaj, care ar urma să debuteze cu Starship, vehiculul SpaceX.

NASA vede revenirea pe Lună ca pe o etapă intermediară înaintea viitoarelor misiuni către Marte și le-a cerut companiilor să accelereze dezvoltarea, pentru a depăși China, care își propune o aselenizare cu echipaj în 2030.

Elon Musk a afirmat că intenționează să meargă mai departe, vorbind despre construirea unui „oraș auto-extensibil” pe Lună și despre lansarea de sateliți de inteligență artificială de pe suprafața acesteia, după ce SpaceX a preluat recent compania sa de inteligență artificială, xAI. Compania pregătește o ofertă publică inițială în acest an, iar evaluarea estimată depășește 1.000 de miliarde de dolari.

După ce Elon Musk a publicat pe platforma X mai multe mesaje despre „o reorientare strategică” către Lună, Jeff Bezos a reacționat simbolic și a postat imaginea unei broaște țestoase, trimitere la fabula lui Esop despre cursa dintre broasca țestoasă și iepure, dar și la deviza Blue Origin, „Gradatim Ferociter” („pas cu pas, cu îndârjire”).