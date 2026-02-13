International

Peste 30 de sateliți Amazon Leo, lansați de Arianespace din Portul Spațial European din Guyana Franceză

Peste 30 de sateliți Amazon Leo, lansați de Arianespace din Portul Spațial European din Guyana FrancezăMisiunea VA267. Sursa foto: X/Arianespace
Arianespace a lansat cu succes 32 de sateliți Amazon Leo cu racheta Ariane 64. Dispozitivele au fost plasate pe o orbită joasă, la aproximativ 465 de kilometri deasupra Pământului, iar misiunea s-a încheiat după 1 oră și 54 de minute, de la lansare până la separarea tuturor sateliților, potrivit TechAfrica News.

Arianespace a lansat cu succes, joi, pe data de 12 februarie, 32 de sateliți Amazon Leo cu Ariane 64 de la Portul Spațial European din Guyana Franceză. Sateliții au fost plasați pe o orbită joasă în jurul Pământului, la o altitudine de aproximativ 465 km. Misiunea a durat 1 oră și 54 de minute, de la decolare până la separarea tuturor sateliților.

Misiunea, denumită VA267 (LE-01 pentru Amazon Leo), a fost prima dintre cele 18 lansări Ariane 6 programate pentru a sprijini desfășurarea constelației Amazon Leo. De asemenea, a marcat prima lansare pentru constelație efectuată de o rachetă europeană.

Directorul general al Arianespace, David Cavaillolès, a declarat că misiunea reprezintă o etapă importantă pentru Arianespace, pentru Amazon Leo și pentru întregul sector spațial european. „Suntem mândri să sprijinim Amazon Leo cu o soluție europeană de lansare fiabilă și performantă, în momentul în care începem o serie de 18 misiuni care vor permite desfășurarea constelației lor”, a mai adăugat acesta.

Noul succes, o etapă importantă în dezvoltarea rachetei Ariane 6

Directorul general al ArianeGroup, Martin Sion, a afirmat că acest nou succes reprezintă o etapă importantă în dezvoltarea Ariane 6, fiind prima misiune în versiunea cu patru propulsoare.

„Acum, Europa dispune de două versiuni ale lansatorului greu Ariane 6 pentru a răspunde tuturor nevoilor sale. Echipele noastre lucrează deja la îmbunătățirea competitivității lansatorului prin dezvoltarea unor îmbună care vor crește capacitatea sa de încărcare”, a mai adăugat acesta.

Misiunea VA267 a stabilit un nou record de capacitate pentru Ariane 6

Misiunea VA267, prima lansare a Ariane 6 în configurația sa cu patru propulsoare, a transportat cea mai grea sarcină utilă plasată vreodată pe orbită de lansatorul european. În timpul acestei misiuni, racheta a transportat aproximativ 20 de tone metrice pe orbită – aproximativ dublul capacității de încărcare a variantei Ariane 62 cu două propulsoare.

Ariane 6 a zburat pentru prima dată și cu configurația sa cu carenă lungă. În timpul acestei misiuni, cei 32 de sateliți Amazon Leo au fost amplasați sub o carenă de 20 de metri înălțime, oferind lansatorului o înălțime de 62 de metri.

2
