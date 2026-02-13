Peste 30 de sateliți Amazon Leo, lansați de Arianespace din Portul Spațial European din Guyana Franceză

Arianespace a lansat cu succes 32 de sateliți Amazon Leo cu racheta Ariane 64. Dispozitivele au fost plasate pe o orbită joasă, la aproximativ 465 de kilometri deasupra Pământului, iar misiunea s-a încheiat după 1 oră și 54 de minute, de la lansare până la separarea tuturor sateliților, potrivit TechAfrica News.

Arianespace a lansat cu succes, joi, pe data de 12 februarie, 32 de sateliți Amazon Leo cu Ariane 64 de la Portul Spațial European din Guyana Franceză. Sateliții au fost plasați pe o orbită joasă în jurul Pământului, la o altitudine de aproximativ 465 km. Misiunea a durat 1 oră și 54 de minute, de la decolare până la separarea tuturor sateliților.

Misiunea, denumită VA267 (LE-01 pentru Amazon Leo), a fost prima dintre cele 18 lansări Ariane 6 programate pentru a sprijini desfășurarea constelației Amazon Leo. De asemenea, a marcat prima lansare pentru constelație efectuată de o rachetă europeană.

Directorul general al Arianespace, David Cavaillolès, a declarat că misiunea reprezintă o etapă importantă pentru Arianespace, pentru Amazon Leo și pentru întregul sector spațial european. „Suntem mândri să sprijinim Amazon Leo cu o soluție europeană de lansare fiabilă și performantă, în momentul în care începem o serie de 18 misiuni care vor permite desfășurarea constelației lor”, a mai adăugat acesta.

Mission VA267: Relive the liftoff of mission VA267. Ariane 6, in its Ariane 64 configuration, just lifted off from Europe’s Spaceport in French Guiana, carrying 32 @Amazonleo satellites into Low Earth Orbit. ▶️ Watch the replay of this incredible lift off. This launch marked… pic.twitter.com/UYY0IOVCfe — Arianespace (@Arianespace) February 12, 2026

Directorul general al ArianeGroup, Martin Sion, a afirmat că acest nou succes reprezintă o etapă importantă în dezvoltarea Ariane 6, fiind prima misiune în versiunea cu patru propulsoare.

„Acum, Europa dispune de două versiuni ale lansatorului greu Ariane 6 pentru a răspunde tuturor nevoilor sale. Echipele noastre lucrează deja la îmbunătățirea competitivității lansatorului prin dezvoltarea unor îmbună care vor crește capacitatea sa de încărcare”, a mai adăugat acesta.

Misiunea VA267, prima lansare a Ariane 6 în configurația sa cu patru propulsoare, a transportat cea mai grea sarcină utilă plasată vreodată pe orbită de lansatorul european. În timpul acestei misiuni, racheta a transportat aproximativ 20 de tone metrice pe orbită – aproximativ dublul capacității de încărcare a variantei Ariane 62 cu două propulsoare.

Ariane 6 a zburat pentru prima dată și cu configurația sa cu carenă lungă. În timpul acestei misiuni, cei 32 de sateliți Amazon Leo au fost amplasați sub o carenă de 20 de metri înălțime, oferind lansatorului o înălțime de 62 de metri.