Summit restrâns al Consiliului European în Belgia. Nicușor Dan participă la dezbaterile despre economia UE

Nicușor Dan participă joi la reuniunea informală a liderilor din cadrul Consiliul European, desfășurată la castelul Alden-Biesen, în Regatul Belgiei. Potrivit Administrației Prezidențiale, șeful statului ia parte, începând cu ora 10.15, la o întâlnire de coordonare dedicată pieței interne și competitivității, organizată în marja reuniunii informale. Ulterior, de la ora 11.30, Nicușor Dan participă la reuniunea informală a liderilor europeni, convocată de Antonio Costa.

La întâlnirea găzduită în Belgia participă, alături de președintele României, lideri din Italia, Belgia, Germania, Austria, Bulgaria, Croația, Cehia, Ungaria, Luxemburg, Țările de Jos, Polonia, Slovacia și Danemarca. Discuțiile au loc într-un cadru restrâns, la castelul Alden-Biesen.

La dezbateri sunt invitați și Mario Draghi și Enrico Letta, care își vor prezenta punctele de vedere privind competitivitatea europeană.

„În mediul geopolitic actual, consolidarea pieței noastre unice este, mai mult ca oricând, un imperativ strategic urgent”, a declarat Antonio Costa.

Potrivit agendei anunțate, liderii vor discuta despre modul în care Uniunea Europeană ar trebui să se poziționeze într-un context global marcat de dezechilibre comerciale și de o competiție economică intensificată, uneori neloială. Un alt punct important îl reprezintă identificarea soluțiilor pentru a răspunde constrângerilor economice și pentru a diminua dependențele, în special în domenii precum materiile prime critice și tehnologia.

De asemenea, reuniunea are ca obiectiv stabilirea principalelor priorități pentru finalizarea pieței unice și evaluarea modului în care întreprinderile din UE pot beneficia de un mediu de reglementare mai favorabil. Liderii vor analiza și măsuri prin care Uniunea poate reacționa la presiunile economice externe și la concurența considerată neloială, în noul context geoeconomic.