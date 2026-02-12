România amână aderarea la Consiliul pentru Pace. Participarea la reuniunea din 19 februarie, incertă. Surse

România ar putea fi reprezentată la prima reuniune a Consiliului pentru Pace, programată pe 19 februarie la Washington, doar dacă în acest format vor fi acceptate și state care nu au semnat Carta de aderare.

Potrivit unor surse citate de Agerpres, autoritățile de la București au decis să amâne semnarea documentului de aderare la Consiliul pentru Pace, inițiativă lansată de președintele american Donald Trump.

România ar analiza cu prudență condițiile de participare la reuniunea inaugurală și că o eventuală prezență ar fi posibilă doar în situația în care organizatorii acceptă și state care nu au semnat Carta. Decizia finală privind participarea nu a fost încă anunțată oficial.

Pe 8 februarie, președintele Nicușor Dan a confirmat că a primit invitația de a participa la prima reuniune a Consiliului pentru Pace, care va avea loc pe 19 februarie, la Washington.

Șeful statului a precizat atunci că decizia privind participarea României va fi luată după consultări cu partenerii americani.

„Așa cum am mai spus-o, România salută eforturile Administrației SUA de promovare a păcii”, a transmis Nicușor Dan într-o postare pe Facebook.

Președintele a explicat că, imediat după primirea invitației, România a inițiat discuții cu Statele Unite pentru a analiza în ce măsură prevederile Cartei Consiliului pentru Pace sunt compatibile cu obligațiile internaționale deja asumate de statul român.

„De la primirea invitației de a ne alătura Consiliului de Pace, luna trecută, România a demarat un proces de consultări cu Statele Unite pentru a clarifica în ce măsură anumite prevederi ale Cartei Consiliului de Pace pot fi revizuite sau interpretate astfel încât să fie pe deplin compatibile cu obligațiile internaționale deja asumate de statul român”, a explicat Nicușor Dan.

În paralel, surse politice au mai precizat că președintele programează o vizită în Polonia, cu scopul de a consolida relația bilaterală, într-un context regional și internațional marcat de repoziționări diplomatice.

Decizia finală a României privind aderarea la Consiliul pentru Pace și participarea la reuniunea din 19 februarie este așteptată în perioada următoare.