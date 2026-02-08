Băsescu, sfat pentru Nicușor Dan: Ai de dat un miliard Americii? Consultă-te cu europenii întâi

Președintele Nicușor Dan a anunțat că a primit invitația de a participa la prima reuniune a Consiliului de Pace, care va avea loc la Washington, în data de 19 februarie. Decizia privind participarea va fi luată după discuții cu partenerii americani referitoare la formatul întâlnirii, în special în ceea ce privește statele care nu sunt membre ale Consiliului, dar care și-ar dori aderarea în condițiile revizuirii Cartei organizației.

După anunțul făcut de Nicușor Dan, fostul președinte Traian Băsescu a explicat că, în prezent, România se află într-o etapă de analiză în ceea ce privește Consiliul de Pace. „România are relații cu SUA de foarte multă vreme, e cu total precedent. Deocamdată nu suntem în fața unui angajament al președintelui, ci al unui timp de reflecție. Domnul președinte ar vrea să se clarifice cu SUA, eu sunt convins că vrea să-și clarifice poziția în raport cu membrii UE, nu cred că domnul președinte o va lua direct prin arătură spre Washington”, a declarat Băsescu.

Fostul șef al statului a ridicat și problema naturii reale a parteneriatului propus și a rolului jucat de Donald Trump, subliniind ambiguitatea acestuia:

Băsescu s-a întrebat ce primim în schimbul miliardului: „Ok, cere un miliard, foarte bine, dar întotdeauna e obișnuit să negocieze, ne dă vreo escadrilă F-16 în schimbul miliardului, ce face cu el? România trebuie să țină cont de relațiile internaționale de după terminarea războiului cu Ucraina, cu China, Germania, Franța. Lucrurile sunt mult mai complicate decât o amărâtă de apreciere de tip sorosist. Sorosiștii nu sunt furioși, nu știu cine sunt, dar știu că o astfel de decizie este mult mai complicată decât aprecierea sorosiștilor”.

Traian Băsescu a insistat pe necesitatea consultărilor cu partenerii europeni înainte de luarea unei decizii strategice majore: „Mă puneți în situația de a-i da lecții președintelui în funcție, nu o să o fac. Spun că nu m-aș fi grăbit fără să mă consult cu europenii care au salvat Groenlanda. Discutăm având la mijloc un președinte al Americii care e tot timpul cu o afacere. Îi dau un miliard, iar de la europeni iau 10 miliarde pe an”.

Băsescu a explicat că parteneriatul strategic cu SUA nu este unilateral și că România trebuie să ia în considerare atât sprijinul acordat de SUA, cât și rolul său în reconstrucția Ucrainei și apărarea flancului estic al NATO.

„Credeți că s-a făcut parteneriatul strategic cu SUA de dragul nostru? S-a făcut din dublu interes. Au interes să fie consolidați la flancul estic al Uniunii Europene. În strategia de apărare a SUA scrie foarte clar că Statele Unite rămân pilonul solid al NATO. Statele europene sunt obligate să facă față războiului convențional cu sprijinul SUA unde este nevoie, nicidecum nu se retrag din obligația de a garanta scutul Europei”.

Fostul președinte a mai spus că ar vrea să-l vadă pe Nicușor Dan lângă liderii europeni. „Ai de dat un miliard dacă te duci acolo. Nu poți să te duci, să stai doi ani și după să zici că eu m-am retras. Aș vrea să-l văd pe președintele României lângă cancelarul Germaniei, lângă președintele Macron, lângă premierul Italiei, lângă premierul Olandei.

Deci, președintele Dan va trebui să aibă consultări cu principalii noștri parteneri din UE, de la care primim 10 miliarde anual. Trebuie să ținem cont de faptul că ne dorim relația cu SUA, dar ne-am născut în Europa și aici vom trăi. Este important să revitalizăm relația cu SUA, să ținem cont de faptul că și SUA au nevoie de România, nu numai invers”.