Nicușor Dan, după manevrele militare de la Smârdan: Parteneriatul strategic România–SUA rămâne solid

Nicușor Dan a declarat că exercițiile militare desfășurate la Smârdan, la care au participat forțe românești și americane, confirmă soliditatea și evoluția continuă a Parteneriatului Strategic dintre România și Statele Unite ale Americii. „Exercițiile militare desfășurate în ultimele zile la Smârdan, unde forțele românești s-au antrenat alături de cele americane, arată că Parteneriatul Strategic între România și Statele Unite ale Americii este puternic și se consolidează permanent”, a transmis președintele României într-un mesaj publicat pe X.

Potrivit lui Nicușor Dan, dislocarea militarilor americani în poligonul de la Smârdan reprezintă o dovadă clară a angajamentului Statelor Unite față de securitatea și stabilitatea regiunii.

Șeful statului a subliniat că exercițiile comune contribuie la dezvoltarea capacității de reacție a militarilor și la coordonarea acestora în cadrul NATO, cu scopul protejării populației și a teritoriului național.

„Activitățile comune de instruire sunt foarte importante pentru că militarii noștri și cei americani își cresc astfel capacitatea de a acționa împreună eficient și sincronizat în cadrul NATO pentru a ne proteja cetățenii și teritoriul în față oricăror potențiale amenințări”, se arată în mesajul publicat de Nicușor Dan.

La rândul său, Ministerul Apărării Naționale a anunțat că, în perioada 29 ianuarie – 4 februarie, militari din cadrul Batalionului 284 Tancuri „Cuza Vodă”, alături de militari americani, au desfășurat activități comune de instruire în poligonul Smârdan, din județul Galați.

„Activităţile au inclus exerciţii tactice la nivel de subunitate, proceduri de conducere a forţelor, precum şi trageri cu muniţie reală, executate atât pe timp de zi, cât şi pe timp de noapte. Obiectivele de instruire au vizat creşterea nivelului de pregătire, îmbunătăţirea interoperabilităţii şi consolidarea cooperării dintre militarii români şi cei ai Armatei SUA. Astfel de exerciţii se vor desfăşura periodic şi contribuie la menţinerea unui nivel ridicat de pregătire operaţională, precum şi la consolidarea cooperării în cadrul NATO”, a precizat sursa citată.