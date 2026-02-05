Emisarul lui Macron, discuții la Moscova. Franța caută relansarea dialogului pe tema Ucrainei

Un înalt responsabil diplomatic francez s-a aflat marți la Moscova pentru discuții cu oficiali ruși, într-un context internațional marcat de încercări prudente de reluare a dialogului pe tema Ucraina, potrivit Reuters.

Informația a fost confirmată de surse diplomatice, în timp ce Palatul Élysée a transmis că aceste contacte au loc la nivel tehnic și în coordonare cu partenerii europeni și cu autoritățile de la Kiev.

Potrivit unei surse familiarizate cu întâlnirea și altor două surse diplomatice, Emmanuel Bonne, șeful celulei diplomatice a președintelui francez Emmanuel Macron, s-a întâlnit cu oficiali ruși la Kremlin. Emmanuel Bonne ocupă această funcție din 2019 și este considerat unul dintre cei mai apropiați consilieri ai liderului francez în materie de politică externă.

Una dintre surse a precizat că discuțiile au avut ca obiectiv „menținerea dialogului pe chestiuni-cheie, cel mai important subiect fiind Ucraina”, fără a oferi detalii suplimentare despre conținutul exact al convorbirilor.

Președinția franceză nu a confirmat și nici nu a infirmat oficial întâlnirile de la Moscova. Totuși, un reprezentant al Palatului Élysée a declarat:

„Așa cum a spus președintele în declarațiile sale de ieri, există discuții la nivel tehnic, în deplină transparență și în consultare cu președintele Zelenski și cu principalii parteneri europeni”.

Această poziție subliniază faptul că Franța încearcă să păstreze un echilibru diplomatic, evitând inițiative unilaterale și menținând coordonarea cu Ucraina și cu aliații europeni.

Cele două surse diplomatice au mai precizat că aliații occidentali au fost informați despre această inițiativă și că Emmanuel Bonne a purtat discuții cu Yuri Ușakov, consilier de rang înalt al președintelui rus Vladimir Putin. Ușakov este una dintre figurile-cheie ale aparatului de politică externă de la Moscova.

Întâlnirea survine într-un moment în care mai mulți lideri europeni și-au exprimat îngrijorarea față de ambițiile militare ale Rusiei și față de faptul că Europa a fost marginalizată în unele demersuri diplomatice recente privind Ucraina.

În luna decembrie, Emmanuel Macron declara că statele europene ar putea fi nevoite să reia dialogul direct cu Vladimir Putin în cazul în care eforturile conduse de Statele Unite pentru obținerea unui acord de pace în Ucraina nu vor avea rezultate. Aceste eforturi sunt coordonate în prezent de administrația președintelui american Donald Trump.

Marți, președintele francez a reiterat că se lucrează la relansarea contactelor cu Moscova. „Se pregătește acest lucru și există discuții care se desfășoară la nivel tehnic”, a declarat Macron, adăugând că procesul are loc „în consultare cu Ucraina”. El a mai subliniat: „Este important ca europenii să își refacă propriile canale de discuție”.

Franța a insistat asupra faptului că orice dialog cu Rusia se desfășoară în coordonare cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și cu ceilalți lideri europeni.

Potrivit surselor diplomatice, scopul este consolidarea pozițiilor de negociere ale Ucrainei și menținerea unității europene într-un dosar considerat esențial pentru securitatea continentului.