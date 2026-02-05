Ucraina, zguduită de un nou dosar de corupție. Deputat acuzat că a furat producția agricolă a statului

Un nou scandal de corupție zguduie Ucraina, după ce un deputat ucrainean și un consilier regional au intrat în atenția anchetatorilor pentru implicarea într-o schemă de deturnare a producției agricole din mai multe ferme de stat. Potrivit Biroului Național Anticorupție din Ucraina, cazul vizează sustragerea unor cantități importante de floarea-soarelui și porumb, care ar fi generat pierderi de aproape 30 de milioane de hrivne, echivalentul a aproximativ 800.000 de dolari.

Anchetatorii susțin că schema a fost pusă în aplicare în mai multe etape, începând din anul 2021, și ar fi implicat conducerea unor unități agricole aflate în subordinea Academiei Naționale de Științe Agrariene a Ucrainei.

Recolta obținută din aceste ferme ar fi fost direcționată ilegal către depozite private, în loc să ajungă în circuitul instituțiilor de stat.

Procurorii anticorupție arată că deputatul, care este deja judecat într-un alt dosar penal pentru o mită de 85.000 de dolari, ar fi acționat împreună cu directorul unei ferme de cercetare și cu alți complici.

Aceștia ar fi organizat recoltarea și transportul producției agricole către depozite private din regiunile Cernihiv și Poltava, din nordul și centrul Ucrainei, deși marfa trebuia livrată către depozitele statului.

„În total, au fost sustrase peste 990 de tone de semințe de floarea-soarelui și 1.400 de tone de porumb, cu o valoare estimată la 27,3 milioane de grivne”, au spus anchetatorii.

Autoritățile mai susțin că schema a continuat și în 2022, când alte 203 tone de semințe de floarea-soarelui ar fi fost transportate către depozite aflate sub controlul suspecților.

Pentru a ascunde faptele, cantitatea reală a recoltei nu ar fi fost trecută în documentele oficiale de însoțire a mărfii.

„Pentru a disimula infracțiunea, cantitatea reală a producției agricole nu a fost reflectată în documentele de însoțire”, a comunicat NABU.

În acest dosar sunt cercetați deputatul ucrainean, un consilier al Consiliului Regional Kiev, doi directori ai unor întreprinderi de stat din domeniul agricol și un complice. Toți sunt acuzați de delapidare în proporții deosebit de mari și de complicitate la deturnarea producției agricole.