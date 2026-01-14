Fostul premier al Ucrainei Iulia Timoşenko, acuzată de corupție. Percheziţii la sediul partidului Batkivșcina

Autoritățile ucrainene au percheziționat sediile partidului fostului premier Iulia Timoșenko într-o anchetă de corupție, după ce Biroul Național Anticorupție a raportat că liderul unei fracțiuni parlamentare ar fi oferit mită unor membri ai altor partide pentru a influența votul la proiecte de lege, potrivit Kyiv Independent.

Liderul unui partid politic din Parlamentul Ucrainei ar fi oferit „beneficii ilicite” altor parlamentari în schimbul voturilor, au afirmat NABU și Parchetul Specializat Anticorupție (SAPO) pe 13 ianuarie. Agențiile nu au dezvăluit numele legislatorului sau al partidului, însă o sursă a declarat pentru Kyiv Independent că perchezițiile vizează sediile partidului Batkivșcina.

Partidul Batkivșcina este condus de fostul prim-ministru Iulia Timoșenko. Anunțul NABU a venit la două săptămâni după ce, pe 27 decembrie, Biroul Național Anticorupție a declarat că a identificat un grup criminal în care parlamentari primeau bani în schimbul voturilor parlamentare.

În iulie 2025, grupul parlamentar al lui Timoșenko a votat aproape în unanimitate „pentru” proiectul de lege care elimina independența NABU și SAP, iar la 31 iulie ea a fost unul dintre puținii deputați care nu au susținut restabilirea competențelor parchetelor anticorupție. Partidul Batkivșcina, condus de fostul prim-ministru, deține în prezent 25 de locuri în parlament.

Marți, Timoșenko a participat la ședința parlamentului, votând remanierea guvernamentală care a dus la numirea în noi funcții a mai multor înalți oficiali. Aceasta a urmat celui mai mare scandal de corupție din Ucraina, implicând spălare de bani și delapidare la Energoatom, dezvăluit de NABU în toamna anului 2025, și în care au fost implicați politicieni de rang înalt din cercul președintelui Zelenski.

Timoșenko, co-lideră a Revoluției Portocalii din 2004 și fost prim-ministru al Ucrainei, a candidat la președinție în 2010 și 2014, fiind închisă între 2011 și 2014 pe acuzații considerate politice, până la eliberarea sa în contextul Revoluției EuroMaidan. Ea nu a participat în al doilea tur al alegerilor din 2019, care l-au adus la putere pe Volodimir Zelenski.

Deși rivală a lui Zelenski, Timoșenko a susținut proiectul de lege din 2025 privind desființarea parchetelor independente anticorupție, considerând că măsura va consolida suveranitatea Ucrainei. Parlamentul a adoptat inițial legea, însă a fost nevoit să facă pași înapoi în urma protestelor și presiunii internaționale.