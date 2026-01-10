International

Zelenski: Racheta rusă Oreshnik amenință Bucureștiul și alte capitale europene

Zelenski: Racheta rusă Oreshnik amenință Bucureștiul și alte capitale europeneVolodimir Zelenski. Sursă foto: Captură video Facebook
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că lansarea rachetei Oreshnik asupra regiunii Liov reprezintă o amenințare serioasă pentru întreaga Europă. Această rachetă balistică cu rază medie a fost lansată aproape de granița cu Uniunea Europeană, iar Zelenski a subliniat că orașe precum Varșovia, Bucureștiul sau Budapesta se află la fel de vulnerabile, potrivit Kyivindependent.

Zelenski, după atacul cu racheta Oreșnik

El a explicat că Rusia nu mai caută justificări pentru utilizarea acestor arme și că, în aceste condiții, nici relațiile diplomatice, nici declarațiile politice nu pot proteja țările europene. Potrivit lui Zelenski, singura soluție este crearea unui sistem de apărare colectivă eficient, capabil să prevină și să răspundă rapid la astfel de atacuri.

Oreshnik

Oreshnik. Sursa foto Captură video

„Dacă ruşii nici măcar nu se mai obosesc să găsească un pretext plauzibil pentru folosirea unor asemenea arme, atunci nicio relaţie personală şi nicio retorică nu vor proteja pe nimeni”, a spus președintele ucrainean.

A doua lansare a acestui tip de armă

Președintele a atras atenția că, în prezent, există îndoieli în rândul liderilor europeni privind gradul real de protecție al capitalelor lor în fața unor posibile lovituri balistice.

Racheta Oreshnik, concepută pentru a putea transporta focoase nucleare, a fost folosită în acest atac cu un focos inactiv, potrivit autorităților ucrainene.

Vladimir Putin

Vladimir Putin. Sursă foto: Arhiva EVZ

Ce spune Moscova

Aceasta a fost a doua lansare a acestui tip de armă împotriva Ucrainei, într-o serie de raiduri aeriene care au afectat mai multe orașe. În Kiev, atacurile au provocat patru victime, întreruperi de curent și daune materiale, inclusiv la Ambasada Qatarului.

Atacul survine după o săptămână dificilă pentru Rusia și într-un context tensionat, Moscova justificând lansarea rachetei ca răspuns la o presupusă tentativă de atac cu drone asupra uneia dintre reședințele lui Vladimir Putin – afirmație negată de Ucraina și de Statele Unite. Analiștii consideră că acțiunea are ca scop intimidarea Ucrainei și a aliaților săi, într-un moment crucial al negocierilor privind conflictul.

  1. eL vLAD spune:
    10 ianuarie 2026 la 10:40

    marsh ba javro...........

  2. Marius spune:
    10 ianuarie 2026 la 12:03

    De ce Bucurestiul? Doar Palatul Parlamentului si Palatul Victoria...😆

