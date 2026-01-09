International

Rușii susțin că au lovit Ucraina cu racheta hipersonică Oreşnik

Comentează știrea
Rușii susțin că au lovit Ucraina cu racheta hipersonică OreşnikSursă foto: X.com
Din cuprinsul articolului

Rusia a lansat în noaptea de joi spre vineri atacuri asupra unor „ţinte strategice” din Ucraina, folosind racheta hipersonică Oreşnik, potrivit unui comunicat al Ministerului Apărării de la Moscova, citat de AFP. Ruşii nu au menționat câte lovituri au fost efectuate sau care au fost ţintele, afirmând că atacul a fost o reacţie la presupusul atentat asupra reşedinţei preşedintelui Vladimir Putin.

Rusia a folosit racheta hipersonică Oreşnik

Acuzațiile privind presupusul atac asupra reședinței președintelui Vladimir Putin au apărut la sfârșitul lunii decembrie, intensificând tensiunile între cele două puteri. Moscova a susținut că incidentul ar fi fost un atentat orchestrat de autoritățile de la Kiev, folosindu-l pentru a justifica recentele acțiuni militare. Ucraina a respins însă aceste acuzații, catalogând informațiile drept false și negând orice implicare.

Conform sursei, atacurile cu rachetă hipersonică au avut loc la câteva ore după ce Moscova a amenințat că trupele europene desfășurate în Ucraina într-un viitor acord de pace vor fi considerate „ținte legitime” și după ce Statele Unite au capturat miercuri un petrolier sub pavilion rus.

Lovituri lansate asupra infrastructurii critice

Autoritățile din Lviv, în vestul Ucrainei, au raportat mai multe explozii și un atac cu rachetă balistică asupra infrastructurii critice. Conform Comandamentului Aerian „Vest” al Forțelor Aeriene Ucrainene, racheta „se deplasa cu aproximativ 13.000 de kilometri pe oră, urmând o traiectorie balistică”, iar tipul său va fi confirmat după examinarea componentelor.

Ger extrem în mai multe zone din România. Urmează 20 de zile cu ninsoare și temperaturi de până la minus 23 de grade
Ger extrem în mai multe zone din România. Urmează 20 de zile cu ninsoare și temperaturi de până la minus 23 de grade
Cine este Reza Pahlavi, moștenitor al tronului Iranului și vocea opoziției din exil
Cine este Reza Pahlavi, moștenitor al tronului Iranului și vocea opoziției din exil

Această viteză este de aproximativ zece ori mai mare decât viteza sunetului. Printre puținele proiectile capabile să atingă asemenea viteze se numără racheta rusă Oreşnik, pe care Vladimir Putin a prezentat-o ca zburând cu Mach 10. Rusia a folosit pentru prima dată racheta Oreşnik în Ucraina în noiembrie 2024.

Rusia, pierderi semnificative în urma atacurilor din decembrie

Conducerea militară de la Kiev susține că atacurile cu drone din decembrie au provocat pierderi în rândul armatei ruse egale sau chiar mai mari decât noile mobilizări efectuate de Moscova în aceeași perioadă.

Oleksandr Sîrski, comandantul forțelor armate ucrainene, a declarat pentru TVP World că peste 33.000 de militari ruși au fost „neutralizați” în decembrie, potrivit cazurilor confirmate prin materiale video. El a afirmat că pierderile reale ar putea fi mai mari și că acestea se apropie de estimările recrutărilor lunare ale Rusiei, între 30.000 și 35.000 de soldați.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

14:35 - Momente grele pentru Olympique Marseille. Roberto De Zerbi, în lacrimi după meciul cu PSG
14:22 - Ger extrem în mai multe zone din România. Urmează 20 de zile cu ninsoare și temperaturi de până la minus 23 de grade
14:17 - Proiecte de miliarde în așteptare. Trump respinge două inițiative aprobate unanim
14:11 - Victor Ciutacu îl acuză pe Nicușor Dan că repetă „greșeala Băsescu”: Personalizează disputa și o reduce la un meci
14:05 - Alertă falsă la Botoșani. Un bărbat a apelat repetat 112 și a spus că va incendia blocul
13:57 - Cine este Reza Pahlavi, moștenitor al tronului Iranului și vocea opoziției din exil

HAI România!

Gelu Voican Voiculescu: Culisele Târgu Mureș 1990, Dosarul Revoluției și de ce a purtat armă
Gelu Voican Voiculescu: Culisele Târgu Mureș 1990, Dosarul Revoluției și de ce a purtat armă
Gelu Voican Voiculescu: Adevărul crud despre execuția Ceaușeștilor și jocul Securității
Gelu Voican Voiculescu: Adevărul crud despre execuția Ceaușeștilor și jocul Securității
Voican: „Am văzut agenții ruși plecând!” Adevărul despre spionii din ’89
Voican: „Am văzut agenții ruși plecând!” Adevărul despre spionii din ’89

Proiecte speciale