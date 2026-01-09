Atac aerian de amploare în Kiev. Patru morți și 19 răniți după loviturile rusești. Ambasada Qatarului, lovită. Update

Patru persoane au fost ucise și alte 19 rănite la Kiev, în urma unui atac de amploare lansat de Rusia cu rachete și drone asupra Ucrainei, în noaptea de 8 spre 9 ianuarie.

Update 11:13. Potrivit președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, trupele lui Putin au atacat și Ambasada Qatarului din Kiev.

Pe lângă infrastructura noastră civilă și instalațiile energetice, o clădire a Ambasadei Qatarului a fost avariată aseară de o dronă rusească – Qatar, un stat care face atât de mult pentru a media pe lângă Rusia pentru a asigura eliberarea prizonierilor de război și a civililor deținuți în închisorile rusești”, a scris el pe X.

Liderul ucrainean a subliniat necesitatea unei reacții ferme din partea comunității internaționale, în special a Statelor Unite, care urmăresc îndeaproape acțiunile Rusiei. El a atras atenția că Moscova trebuie să fie constrânsă să prioritizeze diplomația și să resimtă consecințele fiecărei agresiuni.

„Este nevoie de o reacție clară din partea lumii. Mai ales din partea Statelor Unite, ale căror semnale sunt cu adevărat atente la Rusia. Rusia trebuie să primească semnale că este obligația sa să se concentreze pe diplomație și trebuie să simtă consecințele de fiecare dată când se concentrează din nou pe ucideri și distrugerea infrastructurii”, a mai spus el.

Știre inițială:

Printre victime se află și un paramedic, care a murit într-un atac de tip „double-tap”, iar 14 dintre persoanele rănite au fost transportate la spital, a anunțat primarul capitalei ucrainene, Vitali Kliciko, citat de The Kyiv Independent.

Edilul Kievului a precizat că un echipaj medical a fost lovit în timp ce intervenea într-o zonă afectată de bombardamente.

„Un paramedic a murit, iar alți patru au fost răniți în timp ce acordau ajutor oamenilor, în districtul Darnîțkîi”, a declarat Kliciko.

Mai multe cartiere ale orașului au fost afectate de atac, inclusiv districtele Dniprovski și Darnîțkîi. Autoritățile au raportat pagube la clădiri rezidențiale din districtele Pecersk și Desnianski, provocate de drone și de resturi căzute, iar în districtul Șevcenkivski ar fi izbucnit un incendiu.

Primele explozii au fost semnalate în jurul orei 23:45, ora locală, când sistemele de apărare antiaeriană au început să angajeze ținte aeriene, potrivit oficialilor locali. Cu puțin timp înainte, forțele aeriene avertizaseră asupra unei posibile amenințări cu rachete balistice și semnalaseră drone care se îndreptau spre capitală.

O alertă de rachete la nivel național a fost emisă în jurul orei 02:13, după ce armata ucraineană a detectat decolarea unor avioane de vânătoare rusești. Ulterior, în jurul orei 03:00, capitala a fost zguduită de explozii provocate de rachete de croazieră, a relatat un jurnalist Kyiv Independent aflat la fața locului, în timp ce atacul nocturn continua. Presa locală a informat că un incendiu a izbucnit într-o clădire rezidențială din complexul de apartamente Comfort Town din Kiev, ca urmare a loviturilor.

Primarul Kievului a mai declarat că, în urma atacurilor rusești asupra infrastructurii critice, alimentarea cu apă și electricitate a fost întreruptă în anumite zone ale orașului.

„În districtul Darnîțkîi, o dronă s-a prăbușit în curtea unei clădiri rezidențiale. Un magazin cu un singur nivel din apropiere și ferestrele unei clădiri rezidențiale cu nouă etaje au fost parțial avariate”, a spus Kliciko.

În districtul Dniprovski au fost raportate incendii în două clădiri rezidențiale, iar undele de șoc au avariat acoperișul unei alte clădiri. De asemenea, resturi de dronă au căzut pe un loc de joacă pentru copii: „În districtul Pecersk, ca urmare a căderii resturilor de dronă, fațada unei clădiri rezidențiale cu nouă etaje a fost parțial distrusă. De asemenea, a fost avariată o clădire nerezidențială cu mai multe etaje”, a declarat edilul.

În districtul Desnianski, teritoriul unui centru comercial și al unui sanatoriu a fost, de asemenea, afectat de atac.

Pe parcursul aceleiași nopți, Rusia a lansat un atac cu rachete și asupra orașului Liov, din vestul Ucrainei, vizând infrastructura critică, a declarat primarul Andrii Sadovîi. Armata ucraineană a transmis că racheta, încă neidentificată, ar fi fost lansată de la poligonul Kapustin Iar, din regiunea Astrahan, Rusia. Kapustin Iar este cunoscut ca loc de lansare pentru racheta balistică cu rază intermediară Oreshnik (IRBM). Deși Rusia folosește frecvent rachete balistice cu rază scurtă și medie, cele cu rază intermediară și intercontinentală sunt mult mai mari și pot fi echipate cu focoase nucleare.

Comandamentul Aerian Occidental al Forțelor Aeriene ale Ucrainei a confirmat ulterior că atacul asupra Liovului a fost efectuat cu o rachetă balistică neidentificată, care ar fi atins o viteză de 13.000 km/h.

„Tipul de rachetă cu care agresorii ruși au atacat orașul va fi stabilit după analizarea tuturor componentelor sale”, a transmis Comandamentul Occidental într-o postare pe Facebook.

Până acum, o singură utilizare confirmată a rachetei Oreshnik a fost raportată în noiembrie 2024, când Rusia a lovit orașul Dnipro.

Cu câteva ore înainte de bombardamente, președintele Volodimir Zelenski avertizase asupra unui posibil atac de amploare.

„Există informații că un nou atac masiv rusesc ar putea avea loc în această noapte. Este foarte important să fiți atenți la alertele aeriene astăzi și mâine și să mergeți întotdeauna în adăposturi. Rușii nu s-au schimbat deloc. Ei încearcă să profite de condițiile meteo”, a declarat Zelenski.

În pofida negocierilor de pace aflate în desfășurare, Rusia continuă bombardamentele asupra Ucrainei, vizând în mod repetat infrastructura energetică, cu scopul de a lăsa regiuni întregi fără electricitate și încălzire, în plină iarnă.

Ca urmare a atacurilor recente, peste un milion de persoane din regiunea Dnipropetrovsk au rămas fără apă și căldură până în dimineața zilei de 8 ianuarie.