De la refugiați la supraviețuitori. Familii întoarse în Ucraina, sub bombardamente

De la etajul al 16-lea al unui bloc din orașul Odesa, Marea Neagră pare calmă, întinzându-se până la orizont sub lumina palidă a amurgului. În contrast cu această imagine liniștită, viața cotidiană a locuitorilor este marcată de sunetul constant al dronelor și al alertelor aeriene, conform BBC.

Atacurile lansate în ultimele săptămâni asupra infrastructurii civile și economice au intensificat presiunea asupra celui de-al treilea oraș ca mărime al Ucrainei, afectând atât siguranța populației, cât și funcționarea porturilor esențiale pentru exporturile țării.

„De aici sus putem vedea și auzi când vin dronele”, spune Mariia, privind prin fereastra care acoperă întregul perete al apartamentului său. „Când lovesc clădiri și case în oraș, vedem și incendiile.”

Fiica ei, Eva, în vârstă de nouă ani, a ajuns să recunoască formele și sunetele obiectelor care traversează zilnic cerul. Copila urmărește canale de pe rețelele sociale atunci când se declanșează alertele aeriene, pentru a înțelege ce tip de amenințare se apropie. Tatăl ei, Serhii, explică: „Ea știe dacă ceea ce vine reprezintă un risc sau o amenințare și asta o liniștește.”

Atacurile cu drone, multe dintre ele de dimensiunea unei motociclete, nu vizează doar infrastructura strategică. Acestea se prăbușesc frecvent în clădiri rezidențiale, explodând la impact și proiectând cioburi și resturi în interiorul apartamentelor. Consecințele sunt adesea grave, cu victime și distrugeri semnificative.

Familia Mariiei provine din regiunea Herson, situată la aproximativ 200 de kilometri est de Odesa, zonă aflată în mare parte sub ocupație rusă.

Au plecat imediat după declanșarea invaziei pe scară largă din 2022. Pentru o perioadă, Mariia și Eva au locuit în Germania ca refugiate, însă distanța față de casă a fost dificil de suportat. În cele din urmă, familia s-a reunit în Ucraina și s-a stabilit la Odesa.

Draft officers in Odesa kidnapped a man and demanded $6,000 so they wouldn’t take him to the recruitment office. That’s the Ukrainian wartime business model in a nutshell: Don’t want to become cannon fodder? Pay up. And the military — you know, the “defenders” — will gladly help… pic.twitter.com/RvLYTk0Hjh — Marta Havryshko (@HavryshkoMarta) January 16, 2026

Pe fondul intensificării atacurilor, Serhii se întreabă dacă nu ar trebui să se pregătească din nou de plecare. „Războiul este despre economie, iar pentru ruși Odesa înseamnă infrastructură, așa că vor face tot posibilul să o cucerească”, afirmă el.

Situată în sud-vestul Ucrainei, Odesa a fost înainte de război un centru economic major. În contextul ocupării de către Rusia a unei mari părți a litoralului ucrainean, regiunea a devenit și mai importantă. Cele trei porturi ale sale sunt cele mai mari din țară și includ singurul port de mare adâncime.

Anul trecut, aproximativ 90% din exporturile Ucrainei au fost transportate pe mare, din cauza perturbării rutelor terestre.

Această importanță strategică transformă însă regiunea într-o țintă. Luna trecută, președintele rus Vladimir Putin a amenințat că va tăia accesul Ucrainei la mare, ca represalii pentru atacurile ucrainene asupra navelor din așa-numita „flotă din umbră” folosită de Rusia pentru a evita sancțiunile.

În ultimele săptămâni, atacurile aeriene asupra porturilor au distrus încărcături, containere și au avariat infrastructura. Membri ai echipajelor navelor comerciale străine care operează în Golful Odesa au fost răniți sau uciși în urma loviturilor cu drone. De asemenea, aproximativ 800 de alerte aeriene într-un an au dus la opriri repetate ale activităților portuare.

Consecințele economice sunt semnificative. Anul trecut, exporturile de produse agricole, esențiale pentru economia regiunii, au scăzut cu 45%.

După un atac recent care a incendiat o navă sub pavilion panamez și a rănit grav un membru al echipajului, șeful administrației regionale, Oleh Kiper, a declarat că armatorii care intră în porturile din Odesa „înțeleg clar că intră într-o zonă de război” și că navele sunt asigurate. Totuși, în cazul în care atacurile continuă, există riscul ca firmele străine să evite pe termen lung comerțul prin aceste porturi.

În fața frecvenței alarmelor aeriene, nu toți locuitorii mai reacționează. Maryna Averina, reprezentantă a Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență, observă că oamenii au devenit „foarte neglijenți în privința propriei siguranțe”. Ea vorbea în fața unei săli de sport distruse, la o zi după un atac nocturn cu drone care a rănit șapte persoane.

Un raid aerian recent a durat aproape întreaga zi. „Să stai într-un adăpost timp de 16 ore este pur și simplu nerealist”, spune Averina, în timp ce angajații scot din clădirea avariată obiecte recuperate dintre dărâmături.

Pe lângă atacurile directe, locuitorii sunt afectați de penele de curent și lipsa încălzirii, într-o iarnă deosebit de rece. În decembrie, aproape un milion de persoane din Odesa au rămas fără electricitate.

„Am fost printre primele regiuni care au experimentat ce înseamnă să treci prin iarnă fără electricitate și fără încălzire”, a declarat Oleh Kiper.

La o lună distanță, cu temperaturi în jur de -1°C, alimentarea rămâne sever perturbată. Ada, în vârstă de 36 de ani, se plimbă pe plajă în timp ce sirenele se aud în fundal.

❗️ russia continues its terror against Ukraine: a massive attack on Odesa region, including strikes on port infrastructure critical to global food security, as well as shelling of Kryvyi Rih, Chernihiv region, and Zaporizhzhia. Two people were killed, others injured. The… pic.twitter.com/eQ8IG3QJUk — Партія «Слуга Народу» (@sluganarodu_pp) January 8, 2026

Ea spune că frigul este mai greu de suportat decât bombardamentele. O tânără mamă, Yana, povestește că un atac cu dronă i-a lovit apartamentul, iar penele de curent au urmat. Familia ei a cumpărat un generator, dar costul funcționării este ridicat raportat la salariul mediu lunar din Ucraina.

Odesa are și o importanță simbolică aparte. Orașul a fost considerat mult timp o bijuterie a Imperiului Rus, iar această moștenire este invocată frecvent în discursul oficial de la Moscova. Vladimir Putin a descris în repetate rânduri Odesa drept „un oraș rusesc” și a făcut referire la conceptul istoric de „Novorossiya”.

În acest context, autoritățile regionale aplică Legea privind decolonizarea adoptată în 2023, care prevede eliminarea denumirilor de străzi și monumentelor asociate trecutului imperial rus.

Printre statuile demontate se numără cea a împărătesei Ecaterina cea Mare, fondatoarea orașului. Străzi cu nume rusești sau sovietice au fost redenumite, iar administrația locală promovează utilizarea limbii ucrainene într-un oraș unde rusa este încă larg vorbită.

La începutul acestei săptămâni, orașul a marcat o lună de pene parțiale de curent, în timp ce alertele aeriene au durat mai multe ore. Portul Chernomorsk, situat la est de Odesa, a fost lovit din nou de o rachetă balistică, incident soldat cu rănirea unui membru al echipajului unei nave civile.

În condițiile în care atacurile continuă, regiunea Odesa rămâne un punct central al conflictului, atât din perspectiva economică, cât și din cea a impactului asupra populației civile. Viața de zi cu zi se desfășoară între perioade de relativă calmare și episoade de violență, într-un context în care infrastructura, economia și siguranța personală sunt constant puse la încercare.