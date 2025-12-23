Cerealele din Ucraina vor fi importate fără licență. Ce spun fermierii

Potrivit ministrei, mecanismul de licențiere și-a atins obiectivul în perioada de aplicare, iar autoritățile vor interveni punctual dacă situația o va impune.

„Pe acest regim de licență au fost eliberate de către comisia de licențiere, formată la nivelul ministerului, 25 de licențe pentru diverse culturi. A fost vorba inclusiv de porumb și floarea-soarelui, dar și de semințe care nu se produc în țară. În continuare, vom monitoriza atent piața pentru a putea interveni rapid, dacă va fi necesar”, a declarat Ludmila Catlabuga.

Decizia Guvernului vine în contextul în care Asociația „Forța Fermierilor” a solicitat în repetate rânduri prelungirea obligativității licențierii importurilor de cereale și oleaginoase din Ucraina. Potrivit agricultorilor, mecanismul ar trebui menținut până la finalizarea războiului din Ucraina, pentru a proteja producția locală și exporturile moldovenești pe piețele Uniunii Europene.

„Licențierea nu este protecționism excesiv, ci o măsură de bun-simț economic și de protejare a intereselor strategice naționale. Solicităm Guvernului să prelungească această măsură și să asigure transparență totală în acordarea licențelor”, se arată într-un demers public al Asociației „Forța Fermierilor”.

Agricultorii susțin că experiența ultimilor ani a demonstrat că importurile masive și necontrolate din Ucraina generează fluctuații semnificative de preț pe piața internă, afectând grav producătorii locali.

Fermierii atrag atenția și asupra riscurilor comerciale externe, în special în relația cu România, principalul partener comercial al Republicii Moldova pentru produsele agricole.

Potrivit acestora, există riscul ca cerealele și oleaginoasele din Ucraina să fie importate în Republica Moldova, procesate sau reetichetate și ulterior exportate către România, fapt ce ar putea compromite încrederea partenerilor europeni.

„Dacă România va suspecta că produsele moldovenești sunt, de fapt, importuri ucrainene mascate, există riscul introducerii unor restricții generale pentru toate produsele agricole din Republica Moldova. Un asemenea scenariu ar fi catastrofal pentru fermierii care exportă legitim pe piața UE”, avertizează Asociația „Forța Fermierilor”.

Mecanismul de licențiere a importurilor de grâu, porumb și floarea-soarelui a fost introdus în octombrie 2023, pe fondul protestelor masive ale fermierilor, și a fost prelungit de mai multe ori. Ultima extindere a fost decisă în iunie 2025, când Guvernul a menținut obligativitatea licențelor până la sfârșitul anului 2025, inclusiv la solicitarea de a include rapița pe lista produselor monitorizate.

În perioada de aplicare, licențierea a permis controlul volumelor importate și a prevenit un surplus de produse ucrainene la prețuri semnificativ mai mici, care ar fi putut duce la prăbușirea prețurilor pentru producția autohtonă.

Autoritățile susțin că, în lipsa licențierii, monitorizarea strictă a pieței va rămâne principalul instrument de intervenție, în timp ce fermierii continuă să ceară menținerea unui mecanism de protecție până la stabilizarea situației regionale.