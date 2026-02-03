Macron, în război cu Musk. Un sediu al X din Franța, percheziționat

Autoritățile franceze au demarat o amplă acțiune de percheziție la sediile din Franța ale platformei de social media X, deținută de Elon Musk, în cadrul unei anchete penale aflate în desfășurare, potrivit BBC News.

Operațiunea este coordonată de Parchetul din Paris și vizează modul în care platforma respectă legislația franceză, în special în ceea ce privește algoritmii de recomandare și tipul de conținut distribuit utilizatorilor.

Potrivit informațiilor publicate de BBC, perchezițiile sunt conduse de unitatea de criminalitate cibernetică a Parchetului din Paris, cu sprijinul agenției europene de cooperare polițienească Europol.

Anunțul oficial privind desfășurarea operațiunii a fost făcut printr-un comunicat publicat chiar pe platforma X.

Reprezentanții parchetului au precizat că această acțiune se înscrie în cadrul unei anchete penale deschise în luna ianuarie 2025, ca urmare a mai multor sesizări referitoare la funcționarea algoritmilor platformei și la conținutul recomandat utilizatorilor.

Investigația a fost extinsă în luna iulie 2025, după ce au apărut informații despre răspândirea pe platformă a unor materiale deepfake cu caracter sexual explicit, precum și a unor conținuturi care neagă Holocaustul.

Conform relatărilor BBC, aceste elemente au determinat autoritățile să lărgească aria verificărilor și să analizeze mai atent mecanismele de moderare și recomandare ale platformei.

În comunicatul său, Parchetul din Paris a transmis că operațiunea „face parte din demersurile menite să se asigure că platforma X respectă legislația franceză în vigoare”.

De asemenea, instituția a confirmat că atât Elon Musk, cât și fosta directoare executivă a companiei, Linda Yaccarino, au fost convocați pentru audieri în luna aprilie, în cadrul aceleiași anchete.

Până la acest moment, platforma X nu a oferit un răspuns oficial cu privire la perchezițiile desfășurate la birourile sale din Franța.

Anterior, reprezentanții X au calificat ancheta drept „un atac la adresa libertății de exprimare” și au susținut că extinderea investigației ar fi „motivată politic”.

French authorities have launched a politically-motivated criminal investigation into X over the alleged manipulation of its algorithm and alleged “fraudulent data extraction.” X categorically denies these allegations. This investigation, instigated by French politician Eric… — Global Government Affairs (@GlobalAffairs) July 21, 2025

Compania a negat acuzațiile conform cărora ar fi manipulat algoritmii platformei pentru a favoriza anumite tipuri de conținut.

Acțiunea autorităților franceze are loc într-un context mai amplu de atacuri asupra companiilor de tehnologie americane la nivel european și al unui conflict mai vechi dintre președintele Francez Emmanuel Macron și miliardarul american.

Separat, autoritățile de reglementare din Uniunea Europeană analizează dacă integrarea chatbotului Grok, dezvoltat de compania xAI și conectat la platforma X, respectă standardele europene privind moderarea conținutului, combaterea dezinformării și gestionarea riscurilor online.

Într-o notă suplimentară, Parchetul din Paris a anunțat că nu va mai comunica prin intermediul platformei X și că va utiliza, de acum înainte, rețelele LinkedIn și Instagram pentru transmiterea mesajelor oficiale.