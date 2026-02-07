Prima reuniune a Consiliului pentru Pace al lui Trump va avea loc pe 19 februarie, la Washington

Din cuprinsul articolului Consiliul pentru Pace. Viktor Orban va fi la Washington

Consiliul pentru Pace, promovat de preşedintele american Donald Trump, va organiza prima întâlnire a liderilor pe 19 februarie, a confirmat sâmbătă un oficial al guvernului american, fără a oferi detalii suplimentare, potrivit Reuters.

Iniţial, despre întâlnire a relatat Axios, care a menţionat că reuniunea va avea rol şi de conferinţă de strângere de fonduri pentru reconstrucţia Fâşiei Gaza.

„Putem confirma că întâlnirea Consiliului pentru Pace este programată pe 19 februarie”, a declarat oficialul într-un comunicat pentru Reuters. Întrebări suplimentare au fost trimise Casei Albe, care nu a răspuns imediat la solicitarea de comentarii.

Întâlnirea va avea loc la Institutul American pentru Pace din Washington, D.C., potrivit Axios. Până în prezent, cel puțin un lider internațional și-a confirmat participarea. Prim-ministrul ungar Viktor Orban, unul dintre cei mai apropiați aliați ai lui Trump din Uniunea Europeană, a declarat sâmbătă, în orașul Szombathely, că va merge la Washington pentru a participa la reuniune.

La sfârşitul lunii ianuarie, Trump a lansat consiliul pe care îl va prezida, menționând că scopul acestuia este rezolvarea conflictelor globale.

Guverne din întreaga lume au reacţionat cu prudenţă la invitaţia de a se alătura iniţiativei. În timp ce unii aliaţi din Orientul Mijlociu s-au alăturat, mulți dintre partenerii occidentali tradiționali au evitat implicarea. Calitatea de membru permanent în consiliu implică un cost de 1 miliard de dolari.