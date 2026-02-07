Italia refuză „Consiliul pentru Pace” al lui Trump. Ministrul de Externe invocă un blocaj constituțional

Ministrul italian de externe, Antonio Tajani, a exclus definitiv participarea Italiei la așa-numitul „Consiliu pentru Pace” propus de președintele american Donald Trump, invocând impedimente constituționale pe care le-a calificat drept „insurmontabile”, potrivit France Presse.

Inițial, „Consiliul pentru Pace” a fost conceput ca un organism destinat supravegherii armistițiului din Fâșia Gaza și coordonării eforturilor de reconstrucție a enclavei palestiniene. În timp, proiectul a fost extins, transformându-se într-o structură cu ambiții mult mai largi, menită să intervină în rezolvarea conflictelor la nivel mondial.

Această schimbare de misiune a ridicat semne de întrebare în mai multe capitale europene, inclusiv la Roma.

Potrivit lui Antonio Tajani, cadrul constituțional al Italiei nu permite participarea țării la o organizație internațională condusă de un singur lider.

„Nu putem participa la Consiliul pentru Pace deoarece există o limitare constituțională. Suntem însă dispuși să discutăm inițiative de pace și suntem gata să ne aducem contribuția în Gaza, inclusiv prin instruirea poliției”, a declarat șeful diplomației italiene.

Tajani a subliniat că este vorba despre „un obstacol insurmontabil din punct de vedere juridic”, formulare care închide practic orice posibilitate de implicare a Italiei în această structură.

Ministrul italian de externe a făcut aceste precizări după o întâlnire cu vicepreședintele american JD Vance și cu secretarul de stat Marco Rubio. Întrevederea a avut loc cu ocazia ceremoniei de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă Milano-Cortina, eveniment care a reunit mai mulți lideri politici de rang înalt.

Poziția exprimată de Antonio Tajani nu este una izolată în cadrul guvernului italian. În urmă cu aproximativ două săptămâni, prim-ministrul Giorgia Meloni declarase că, în „configurația actuală”, Consiliul pentru Pace propus de administrația Trump „ridică în mod obiectiv probleme, în special de natură constituțională”.

Italia nu este singurul aliat al Statelor Unite care privește cu rezerve această inițiativă. Franța și Regatul Unit și-au exprimat, la rândul lor, îndoieli cu privire la structura și funcționarea „Consiliului pentru Pace”, semnalând posibile probleme de legitimitate și de compatibilitate cu propriile cadre constituționale și instituționale.