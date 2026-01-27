International

Lula și Macron cer întărirea ONU, ca reacție la inițiativa lui Donald Trump privind Consiliul pentru Pace

Lula și Macron cer întărirea ONU, ca reacție la inițiativa lui Donald Trump privind Consiliul pentru Pace
Președintele Braziliei, Luiz Inácio Lula da Silva, și omologul său francez, Emmanuel Macron, au pledat marți pentru consolidarea rolului Organizației Națiunilor Unite, în contextul lansării de către președintele american Donald Trump a unei noi inițiative internaționale denumite „Consiliul pentru Pace”. Poziția comună a celor doi lideri este prezentată într-un comunicat oficial al președinției de la Brasilia, citat de AFP.

Demersul vine pe fondul preocupărilor exprimate de mai multe state cu privire la posibila marginalizare a ONU în arhitectura globală de securitate, odată cu apariția unor structuri alternative de decizie.

Franța a refuzat participarea la noua inițiativă, iar Brazilia vrea limitarea ei la Gaza

Statele Unite au invitat Franța și Brazilia să se alăture noii organizații propuse de administrația Trump. Parisul a refuzat deja oficial participarea, în timp ce Lula a transmis că, în opinia sa, inițiativa ar trebui să se limiteze strict la situația din Fâșia Gaza.

Președintele brazilian a declarat că i-a cerut direct lui Donald Trump ca eventualul cadru de cooperare să includă în mod explicit problema Gazei și să prevadă „un loc pentru Palestina”, subliniind necesitatea unei abordări conforme cu dreptul internațional și cu rezoluțiile existente ale ONU.

Lula da Silva, Brazilia

Sursa foto: Facebook/ Lula da Silva

Lula și Macron susțin că inițiativele de pace trebuie să respecte mandatele Consiliului de Securitate

Potrivit comunicatului președinției braziliene, conversația telefonică dintre Lula și Macron a durat aproximativ o oră și a fost inițiată de liderul de la Paris. Cei doi șefi de stat au convenit că inițiativele în materie de pace și securitate internațională trebuie să fie aliniate strict cu mandatele Consiliul de Securitate al ONU.

„Au pledat pentru întărirea Națiunilor Unite și au convenit că inițiativele în materie de pace și de securitate trebuie să fie aliniate cu mandatele Consiliului de Securitate”, se arată în comunicatul oficial transmis de Brasilia.

Discuția are loc la o zi după un dialog telefonic între Lula și Donald Trump

Apelul dintre Lula și Macron a avut loc la doar o zi după ce președintele brazilian a discutat telefonic cu Donald Trump. În acest context, Lula și-a exprimat public rezervele față de noua structură propusă de Washington.

Vineri, președintele Braziliei l-a acuzat pe liderul american că ar încerca să devină „stăpânul” unei „noi ONU”, afirmație care a atras atenția asupra temerilor privind o eventuală subminare a sistemului multilateral existent.

Situația din Venezuela a fost un alt subiect major al convorbirii dintre cei doi lideri

În cadrul discuției de marți, Lula și Macron au abordat și evoluțiile din Venezuela, după capturarea președintelui Nicolás Maduro într-o operațiune militară americană desfășurată la începutul anului.

Cei doi lideri au condamnat recurgerea la forță cu încălcarea dreptului internațional și au subliniat importanța menținerii păcii și stabilității atât în America de Sud, cât și la nivel global.

Poziția comună Brazilia–Franța susține multilateralismul și rolul central al ONU

Mesajul transmis de Lula și Macron reflectă o poziționare clară în favoarea multilateralismului și a rolului central al Organizația Națiunilor Unite în gestionarea crizelor internaționale. Cei doi lideri consideră că soluțiile durabile în materie de securitate globală nu pot fi construite în afara cadrului ONU și a mecanismelor sale consacrate.

