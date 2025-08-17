International Lula îl provoacă pe Trump din grădina Palatului: Semăn hrană, nu ură. Video







Președintele Braziliei, Lula, i-a transmis sâmbătă președintelui american Donald Trump un mesaj printr-un videoclip filmat în grădina reședinței sale. În înregistrare, Lula a declarat că el seamănă „hrană, nu violenţă sau ură”, potrivit AFP.

În mijlocul tensiunilor diplomatice și comerciale cu Statele Unite, Lula da Silva a plantat viță-de-vie la Palatul Alvorada din Brasilia și a împărtășit momentul printr-o înregistrare video filmată de Prima Doamnă, „Janja” da Silva.

„Eu semăn hrană, nu violenţă sau ură”, a afirmat preşedintele pentru Trump, într-o înregistrare postată pe X, în care apare îmbrăcat în bermude și cu mâinile pline de ţărână.

„Sper că într-o zi veţi putea să vizitaţi (palatul prezidenţial) şi că noi vom putea discuta, ca să puteţi cunoaşte adevărata Brazilia”, a mai adăugat acesta.

Hoje foi dia de colocar a mão na massa e plantar o primeiro pé de Uva Vitória do Palácio do Alvorada. Uva brasileira, sem semente, desenvolvida pela Embrapa. Aqui, a gente planta comida e não violência ou ódio. 🎥 @JanjaLula pic.twitter.com/tov9N5NHWo — Lula (@LulaOficial) August 17, 2025

La începutul lunii august, liderul de la Casa Albă a impus tarife vamale de până la 50% pentru numeroase produse braziliene, unele dintre cele mai mari tarife aplicate la nivel mondial.

El și-a motivat decizia spunând că justiția din Brazilia duce „o vânătoare de vrăjitoare” împotriva aliatului său, fostul președinte Jair Bolsonaro, judecat pentru tentativa de lovitură de stat împotriva lui Lula în 2022.

Aceste tarife, aplicate pe a doua piață a Braziliei, afectează exporturile principale ale primei economii din America Latină, precum cafeaua, fructele și carnea. De asemenea, Statele Unite au introdus sancțiuni împotriva judecătorului Alexandre de Moraes, care conduce procesul lui Bolsonaro, precum și împotriva altor șapte magistrați ai Curții Supreme.

Lula a declarat că sprijină Curtea Supremă și a promis să „apere (...) suveranitatea poporului brazilian”. Jair Bolsonaro, care riscă o pedeapsă de până la 40 de ani de închisoare, urmează să afle verdictul între 2 și 12 septembrie.

Bolsonaro, în vârstă de 70 de ani, se află în arest la domiciliu de la începutul lunii august pentru încălcarea unei interdicții judiciare de a utiliza rețelele sociale pentru a-și pleda cauza în fața opiniei publice.

Totuși, un judecător a acceptat să suspende temporar măsura, permițându-i lui Jair Bolsonaro să primească tratament medical pentru probleme gastrointestinale.