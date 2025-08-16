Actualitate Documente uitate în Alaska arată meniul și cadoul pregătit de Trump pentru Putin







Documente cu însemnele Departamentului de Stat al SUA, uitate vineri dimineață în centrul de business al Hotelului Captain Cook din Anchorage, Alaska, conțin detalii până acum necunoscute despre summitul dintre președintele Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin. Informațiile au fost prezentate de npr.org.

Trei oaspeți ai hotelului au găsit documentele în imprimantele publice ale centrului de business, în jurul orei 09:00. Hotelul se află la aproximativ 20 de minute de baza militară Elmendorf-Richardson, unde s-au desfășurat întâlnirile dintre cei doi lideri.

-Setul de opt pagini, care pare să fi fost redactat de partea americană, conține:

-Ordinea întâlnirilor din 15 august, inclusiv numele sălilor din baza militară.

-Detalii despre un cadou ceremonial pregătit de Trump pentru Putin: o „statuie de birou cu vultur american”.

-Numele și numerele de telefon ale a trei reprezentanți americani și ale 13 lideri politici americani și ruși.

-Documentele includ pronunția fonetică a numelor oficialilor ruși, inclusiv „Domnul Președinte POO-tihn”.

-Organizarea prânzului de summit, cu meniu și schema locurilor: Trump urma să fie flancat de șase oficiali americani, iar Putin de ministrul său de externe Serghei Lavrov și consilierul prezidențial Iuri Ușakov. Meniul includea salată verde, filet mignon, halibut Olympia și crème brûlée.

Jon Michaels, profesor de drept la UCLA, specializat în securitate națională, a declarat că documentele descoperite indică o lipsă de precauție în pregătirea summitului. „Pur și simplu nu lași lucruri în imprimante. E atât de simplu”, a spus el.

Evenimentul face parte dintr-o serie de incidente recente care ridică întrebări despre securitatea informațiilor în cadrul administrației Trump. În aceeași săptămână, un grup de chat al agențiilor de aplicare a legii din SUA a inclus accidental o persoană străină în conversații despre căutarea unui condamnat pentru tentativă de omor. În martie, un jurnalist a fost adăugat din greșeală într-un grup de chat despre atacuri militare iminente în Yemen.

Deși documentele prezentau un prânz planificat pentru liderii mondiali, masa a fost aparent anulată în ziua summitului.