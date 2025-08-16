Actualitate Adevăratul sens al mesajului lui Nicușor Dan după întâlnirea Trump-Putin din Alaska. Pe cine susține







Declarația președintelui României, Nicușor Dan, prin care salută întâlnirea din Alaska drept „o primă etapă pentru a începe negocierile de pace”, are o semnificație mai profundă decât pare la prima vedere. Analiză exclusiv evz.ro

Marchează atât poziționarea ferm pro-occidentală a Bucureștiului, cât și alinierea la rolul central pe care Washingtonul dorește să și-l asume în conflictul din Ucraina. Un avertisment pentru Putin.

Prin cuvintele „Eforturile Președintelui Donald Trump sunt menite să oprească acest război ilegal și să pregătească drumul spre o pace justă și durabilă”, , Nicușor Dan validează strategia americană și transmite că România se află în linie cu partenerii transatlantici. În contextul în care Trump încearcă să-și reafirme influența globală, mesajul Bucureștiului are valoare de susținere diplomatică.

„Eforturile în această direcție ale Președintelui Donald Trump sunt menite să oprească acest război ilegal și să pregătească drumul spre o pace justă și durabilă”, a afirmat Nicușor Dan. „Ucraina trebuie să își decidă singură soarta, iar Rusia nu trebuie să aibă drept de veto”.

„Pentru Ucraina este, de asemenea, esențial ca Președintele Donald Trump să pună presiune asupra Rusiei pentru a continua negocierile. Sprijinim eforturile sale de a organiza un summit trilateral, cu sprijin european”.

El a insistat asupra faptului că Rusia trebuie să se angajeze ferm pe calea păcii: „Atacurile asupra civililor și infrastructurii civile trebuie să înceteze”.

Deși tonul declarației este moderat, ideea centrală este clară: pacea nu poate fi construită decât prin presiune asupra Rusiei.

Nicușor Dan nu menționează explicit condițiile Kievului, dar vorbește despre o „pace justă și durabilă”, ceea ce exclude varianta unei capitulări ucrainene sau a unei păci impuse unilateral de Kremlin.

Pentru București, această poziționare are trei dimensiuni:

Diplomatică – România se confirmă ca un aliat loial al SUA și al NATO, sprijinind inițiativele americane.

Strategică – mesajul arată că România privește stabilitatea regională prin prisma securității proprii, fiind în prima linie a sprijinului pentru Ucraina.

Internă – Nicușor Dan își consolidează profilul de lider pro-occidental, într-o perioadă în care spațiul politic intern e fragmentat între curente pro-europene, naționaliste și suveraniste.

Declarația lui Nicușor Dan nu este doar o reacție la summitul din Alaska, ci și un semnal de poziționare geopolitică.

România rămâne ferm ancorată în tabăra occidentală, sprijinind rolul Statelor Unite ca mediator principal, dar insistând pe principiul unei păci „drepte și durabile”, care să nu sacrifice interesele Ucrainei și stabilitatea flancului estic al NATO.

Analiză evz.ro