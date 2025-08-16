International Ce a spus Vladimir Putin la conferința de presă după întâlnirea cu Donald Trump







Președintele rus Vladimir Putin a deschis conferința de presă comună cu omologul american Donald Trump reiterând cererile maximale ale Kremlinului pentru încheierea conflictului din Ucraina.

Liderul rus a invocat așa-numitele „cauze de bază” ale războiului, menționând interdicția aderării Ucrainei la NATO și retragerea trupelor ucrainene din cele patru regiuni parțial ocupate de Rusia: Donețk, Luhansk, Herson și Zaporojie.

„Suntem convinși că, pentru ca o reglementare în Ucraina să fie stabilă și de durată, toate cauzele de bază ale crizei – despre care am vorbit de multe ori – trebuie eliminate, toate preocupările legitime ale Rusiei luate în considerare și trebuie stabilit un echilibru corect în domeniul securității în Europa și în lume în ansamblu,” a declarat Putin.

Acesta a afirmat că este de acord cu poziția exprimată de președintele Trump privind necesitatea asigurării securității Ucrainei: „Bineînțeles, suntem pregătiți să lucrăm la acest lucru. Sper că înțelegerea la care am ajuns ne va ajuta să ne apropiem de acest obiectiv și să deschidă drumul către pace în Ucraina.”

La finalul conferinței, Putin l-a invitat pe Trump la Moscova pentru o nouă rundă de discuții. „O să am parte de ceva critici pentru asta, dar cred că s-ar putea întâmpla,” a răspuns liderul american.

Cei doi președinți nu au acceptat întrebări din partea presei după încheierea conferinței.

Cererile formulate de Putin reprezintă poziția maximală a Kremlinului încă de la începutul invaziei pe scară largă din februarie 2022. Acestea presupun practic recunoașterea anexării de facto a celor patru regiuni ucrainene ocupate parțial de Rusia și excluderea definitivă a Ucrainei din planurile de extindere ale NATO – o condiție respinsă ferm de Kiev și de majoritatea statelor occidentale.

În prezent, Rusia nu controlează în totalitate teritoriile pe care le revendică: luptele continuă în Donbas și sudul Ucrainei, iar frontul rămâne fluid. Acceptarea acestor cerințe ar implica, din perspectiva Ucrainei, cedarea suveranității asupra unor regiuni extinse și o limitare permanentă a politicii sale externe.

Pe de altă parte, menționarea de către Putin a „asigurării securității Ucrainei” marchează o nuanță rar întâlnită în discursul Kremlinului, sugerând disponibilitatea de a negocia în schimbul unor concesii strategice majore din partea Occidentului.

Invitația adresată lui Trump de a vizita Moscova, dacă s-ar concretiza, ar fi prima vizită a unui președinte american în Rusia din 2018 și ar avea o puternică semnificație simbolică, indicând o potențială schimbare a tonului în relațiile Washington–Moscova. Presa de la Kiev a marcat întâlnirea ca fiind un semi-eșec.