International De ce nu a participat România la întâlnirea restrânsă cu Trump și Vance







România marginalizată, o nouă campanie de dezinformare. Vinovați de această degradare erau Nicușor Dan și Ilie Bolojan. Situația a generat o controversă intensă. O analiză mai atentă a detaliilor și a contextului relevă o cu totul altă perspectivă.

Zilele trecute, spațiul public a fost dominat de o serie de reacții virulente, generate de absența României de la o conferință restrânsă, axată pe situația din Ucraina. O reuniune cu Donald Trump și J.D. Vance.

"De ce nu a fost România prezentă?", "Țara noastră nu contează!" sau "Uite Polonia, uite Finlanda!" au fost doar câteva dintre vocile care s-au făcut auzite, venite, aparent, din partea celor care militează pentru o implicare mai activă.

Răspunsul la această întrebare este, de fapt, foarte simplu și limpede. La conferința restrânsă au participat exclusiv statele care au precizat în mod explicit că sunt dispuse să trimită trupe de menținere a păcii în Ucraina. Printre acestea se numără Polonia, Finlanda, Franța, Marea Britanie, Italia și Germania.

Pe de altă parte, liderii României, inclusiv Nicușor Dan și Ilie Bolojan, au specificat de fiecare dată că țara noastră nu va contribui cu trupe militare la un astfel de efort. Prin urmare, decizia de a participa doar la reuniunea lărgită, a celor 26 de țări, și nu la cea restrânsă, este o consecință logică și coerentă a poziției oficiale a României.

Un aspect care ridică semne de întrebare este inconsecvența criticilor. Până de curând, o parte dintre aceste voci acuzau cu vehemență liderii României, în special pe Nicușor Dan, de faptul că ar intenționa să trimită tineri la oaste. Aceleași persoane, care anterior se opuneau categoric oricărei forme de implicare militară, sunt acum nemulțumite de faptul că România nu a participat la o conferință restrânsă, a cărei temă principală era tocmai trimiterea de trupe?

Nu mai înțelege nimic nici cel mai mărunt analist de politică externă.

Această contradicție sugerează o ipocrizie sau, cel puțin, o lipsă de coerență în discursul public, transformând o discuție serioasă de politică externă într-o simplă sursă de atacuri politice, lipsite de logică. În loc de a înțelege complexitatea deciziilor de stat, se preferă o retorică zgomotoasă și nefondată.