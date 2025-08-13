Social Culisele vânzării G4Media. Detalii despre banii și tranzacția lui Radu Budeanu







G4Media a fost cumpărată de omul de afaceri Radu Budeanu, într-o tranzacție estimată la aproximativ 5 milioane de euro, potrivit surselor din piață. Anunțul vânzării a fost făcut marți pe site-urile G4Media și Gândul, fiind descris ca o mișcare ce „marchează formarea celui mai mare conglomerat de presă digitală din România”. Fondatorii Dan Tăpălagă și Cristian Pantazi vor rămâne în conducerea editorială a publicației.

Comunicatul oficial precizează că tranzacția include și publicațiile asociate G4Media: Economedia, G4Food, Techrider și Pets&Cats. Radu Budeanu, fost jurnalist, este cunoscut pentru implicarea sa în presă și pentru relațiile sale din mediul politic.

Preluarea G4Media vine la scurt timp după ce, în ianuarie 2025, Budeanu a cumpărat agenția de știri Mediafax, împreună cu produsele sale media, site-ul, fluxul de știri și arhiva foto. La momentul respectiv, G4Media relata că achiziția era parte dintr-un plan de concentrare a celor mai importante platforme digitale sub un singur proprietar.

Evaluările financiare ale G4Media au variat între 5 și 6 milioane de euro. Potrivit unor surse citate de HotNews, oferta finală acceptată de fondatori a fost de 5 milioane de euro. Negocierile au durat mai multe luni, iar valoarea a fost influențată de rezultatele financiare ale companiei în 2024, an electoral în care încasările din publicitate politică au fost semnificative.

Datele oficiale arată că, în 2024, compania care edita G4Media a avut o cifră de afaceri de 5.959.719 lei și un profit net de 3.031.268 lei, cu doar șapte angajați. Economedia, parte a aceluiași grup, a înregistrat în același an venituri de 587.513 lei și un profit net de 284.706 lei.

Aceste rezultate au contribuit la evaluarea ridicată a companiei. Surse din industrie au precizat că fondatorii au cerut inițial 6 milioane de euro, bazându-se pe profitul net de aproximativ 500.000 de euro obținut în 2024. Cu toate acestea, cea mai mare ofertă concretă a venit din partea lui Radu Budeanu și a fost de 5 milioane de euro.

Fondatorii Dan Tăpălagă și Cristian Pantazi au evitat să confirme detaliile financiare, invocând clauze de confidențialitate.