Culisele vânzării G4Media. Detalii despre banii și tranzacția lui Radu Budeanu
- Andreea Răzmeriță
- 13 august 2025, 23:52
G4Media a fost cumpărată de omul de afaceri Radu Budeanu, într-o tranzacție estimată la aproximativ 5 milioane de euro, potrivit surselor din piață. Anunțul vânzării a fost făcut marți pe site-urile G4Media și Gândul, fiind descris ca o mișcare ce „marchează formarea celui mai mare conglomerat de presă digitală din România”. Fondatorii Dan Tăpălagă și Cristian Pantazi vor rămâne în conducerea editorială a publicației.
Comunicatul oficial precizează că tranzacția include și publicațiile asociate G4Media: Economedia, G4Food, Techrider și Pets&Cats. Radu Budeanu, fost jurnalist, este cunoscut pentru implicarea sa în presă și pentru relațiile sale din mediul politic.
Extinderea portofoliului media al lui Radu Budeanu
Preluarea G4Media vine la scurt timp după ce, în ianuarie 2025, Budeanu a cumpărat agenția de știri Mediafax, împreună cu produsele sale media, site-ul, fluxul de știri și arhiva foto. La momentul respectiv, G4Media relata că achiziția era parte dintr-un plan de concentrare a celor mai importante platforme digitale sub un singur proprietar.
Evaluările financiare ale G4Media au variat între 5 și 6 milioane de euro. Potrivit unor surse citate de HotNews, oferta finală acceptată de fondatori a fost de 5 milioane de euro. Negocierile au durat mai multe luni, iar valoarea a fost influențată de rezultatele financiare ale companiei în 2024, an electoral în care încasările din publicitate politică au fost semnificative.
Tranzacția G4Media, detalii financiare
Datele oficiale arată că, în 2024, compania care edita G4Media a avut o cifră de afaceri de 5.959.719 lei și un profit net de 3.031.268 lei, cu doar șapte angajați. Economedia, parte a aceluiași grup, a înregistrat în același an venituri de 587.513 lei și un profit net de 284.706 lei.
Aceste rezultate au contribuit la evaluarea ridicată a companiei. Surse din industrie au precizat că fondatorii au cerut inițial 6 milioane de euro, bazându-se pe profitul net de aproximativ 500.000 de euro obținut în 2024. Cu toate acestea, cea mai mare ofertă concretă a venit din partea lui Radu Budeanu și a fost de 5 milioane de euro.
Fondatorii Dan Tăpălagă și Cristian Pantazi au evitat să confirme detaliile financiare, invocând clauze de confidențialitate.
