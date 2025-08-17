International Liderii Europei la Washington. Lista cu participanții la discuțiile dintre Zelenski și Trump







O serie de lideri europeni se vor alătura luni preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski la Casa Albă, unde acesta va discuta cu preşedintele american Donald Trump despre perspectivele unui acord de pace. Printre participanți se numără cancelarul german Friedrich Merz, preşedintele francez Emmanuel Macron, premierul italian Giorgia Meloni și premierul britanic Keir Starmer, potrivit CNN.

Cancelarul german Friedrich Merz a declarat prin biroul său că va discuta „stadiul eforturilor de pace în Ucraina” și va sublinia interesul Germaniei pentru „un acord rapid de pace”.

Preşedintele francez Emmanuel Macron a transmis, printr-un comunicat al Palatului Elysee, că va continua coordonarea dintre europeni și Statele Unite pentru „a obține o pace justă și durabilă, care să păstreze interesele vitale ale Ucrainei și securitatea Europei”.

Premierul italian Giorgia Meloni a confirmat și ea deplasarea la Washington, împreună cu ceilalți lideri europeni. Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat pe platforma X că va participa la discuții „la solicitarea preşedintelui Zelenski”.

Premierul britanic Keir Starmer a declarat, prin Downing Street, că se va alătura reuniunii și a subliniat că „drumul către pace nu poate fi decis fără preşedintele Zelenski”. Totodată, Starmer a confirmat că sprijinul Marii Britanii pentru Ucraina va continua „atât timp cât va fi nevoie” și a apreciat „eforturile preşedintelui Trump de a pune capăt războiului ilegal al Rusiei împotriva Ucrainei”.

Președintele finlandez Alexander Stubb a anunțat pe X că va participa la întâlnirea privind pacea în Ucraina. Secretarul general al NATO, Mark Rutte, va fi de asemenea prezent la Casa Albă. Înainte de întâlnirea cu Trump și Zelenski, premierul britanic Keir Starmer va coprezida o reuniune a „coaliției celor dispuși”, un grup de aliați europeni ai Kievului, pentru a discuta progresele privind oferirea unor garanții de securitate robuste Ucrainei în cazul unui eventual acord.