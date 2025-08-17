International Armata ucraineană avansează în Sumi, în timp ce Trump se ocupă de pacea în Ucraina







Armata ucraineană a raportat pe 16 august o înaintare de aproximativ doi kilometri în regiunea Sumi, prin eliberarea mai multor localități aflate anterior sub controlul Rusiei. Anunțul vine la doar o zi după întâlnirea dintre Vladimir Putin și Donald Trump în Alaska, unde s-a dezbătut posibilitatea unor „schimburi de teritorii” între Rusia și Ucraina.

Comunicatul oficial transmis de Statul Major al Forțelor Armate a precizat că armata ucraineană „continuă să distrugă activ inamicul și să elibereze așezări de pe teritoriul național”. Operațiunea a fost desfășurată în nord-estul țării, unde trupele Kievului au reușit să respingă unitățile rusești și să consolideze apărarea în zone vulnerabile.

Surse diplomatice au menționat că la întâlnirea din Alaska s-a discutat posibilitatea unui „schimb de teritorii”, prin care Rusia s-ar retrage din anumite părți ale regiunilor Sumy și Harkov în schimbul unor sectoare controlate de Ucraina în Donbas.

În timp ce scenariile diplomatice sunt analizate la nivel global, frontul rămâne extrem de activ. Pe 16 august, comandamentul general ucrainean a confirmat că forțele ruse au capturat două sate din regiunea Donețk, unde situația rămâne „extrem de dificilă”. Președintele Volodimir Zelenski a subliniat într-o postare pe rețelele sociale că presiunea militară a Rusiei rămâne puternică, dar contraofensivele ucrainene au dat rezultate pozitive în apropierea localităților Dobropillia și Pokrovsk.

Întâlnirea dintre Putin și Trump, deși nu a fost încă confirmată oficial în toate detaliile, a stârnit reacții diplomatice puternice. Posibilitatea ca harta Ucrainei să fie modificată prin intermediul negocierilor bilaterale între două puteri principale, fără consimțământul Kievului, este privită cu neîncredere atât de oficialii ucraineni, cât și de partenerii occidentali, potrivit kyivindependent.com.

„Toți au convenit că cea mai bună modalitate de a pune capăt războiului îngrozitor dintre Rusia și Ucraina este să se ajungă direct la un acord de pace, care ar pune capăt războiului, și nu la un simplu acord de încetare a focului, care adesea nu rezistă”, a scris Trump pe platforma sa Truth Social.

„Președintele Zelenski va veni la Washington, la Biroul Oval, luni după-amiază. Dacă totul merge bine, vom programa apoi o întâlnire cu președintele Putin”, a scris Trump.

Liderii Marii Britanii, Franței și Germaniei vor organiza o videoconferință pe 17 august pentru pentru a discuta măsurile necesare pentru a încheia războiul din Ucraina.