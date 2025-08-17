International Aliații Ucrainei participă duminică la o videoconferință. Va fi prezent și Nicușor Dan







Videoconferința „coaliției voinței”, programată duminică, va aborda garanțiile de securitate pentru Ucraina, la care va participa și președintele României, Nicușor Dan. Evenimentul are loc în contextul propunerii lui Donald Trump pentru un acord de pace fără încetarea prealabilă a focului, după anexarea de către Rusia a patru regiuni ucrainene.

Videoconferința va reuni lideri europeni și internaționali, inclusiv președintele francez Emmanuel Macron, premierul britanic Keir Starmer și cancelarul german Friedrich Merz. Participanții vor discuta măsuri concrete pentru protecția Kievului și mecanisme de sprijin colectiv, fără implicarea formală a NATO.

În cadrul acestei videoconferințe, Donald Trump a propus garanții de securitate similare articolului 5 al NATO, menite să ofere sprijin militar și politic Ucrainei în cazul unui atac viitor. Președintele României, Nicușor Dan, va participa la videoconferință alături de alți lideri europeni.

Rusia ocupă aproximativ 20% din teritoriul Ucrainei, inclusiv aproape întreaga regiune Lugansk și o mare parte din Donețk, în timp ce Herson și Zaporijjie rămân parțial sub control ucrainean. Volodimir Zelenski, care a respins până acum orice concesie teritorială, va fi primit luni la Casa Albă de Donald Trump pentru discuții directe.

Premierul italian Giorgia Meloni a explicat că obiectivul este definirea unei clauze de securitate colectivă care să permită Ucrainei să beneficieze de sprijinul tuturor partenerilor săi, inclusiv al Statelor Unite, gata să acționeze în cazul unui atac. Trump a subliniat că un simplu armistițiu „rareori funcționează” și a sugerat posibilitatea unui summit tripartit cu Putin și Zelenski, dacă negocierile decurg favorabil, potrivit AFP.

JD Vance va fi prezent luni la discuția dintre președintele american Donald Trump și liderul ucrainean Volodimir Zelenski, ce se va desfășura în Biroul Oval al Casei Albe. Această întrevedere are loc la scurt timp după summitul Trump–Putin din Alaska și reprezintă o etapă importantă în eforturile diplomatice pentru un posibil acord de pace în Ucraina.

Pe platforma Truth Social, Trump a anunțat că Zelenski va fi primit la Washington și a sugerat că, în cazul unor rezultate favorabile, ar putea avea loc o discuție trilaterală cu Putin.

La rândul său, Zelenski a confirmat invitația pe platforma X, subliniind că va analiza „toate aspectele legate de încetarea uciderilor și a conflictului”. Președintele ucrainean a menționat rolul crucial al diplomației americane în evoluția situației din regiune.

În Alaska, Trump s-a întâlnit vineri cu Vladimir Putin pentru a discuta un posibil acord de încetare a focului, declarând că întâlnirea a adus „progrese”, fără a se ajunge însă la un acord concret și fără a oferi detalii suplimentare despre discuțiile purtate.