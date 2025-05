Premierul Italiei l-a felicitat pe Nicușor Dan: Sunt convinsă că vom putea construi o colaborare constructivă

Giorgia Meloni, premierul Italiei, al cărei guvern de coaliţie include și partidul lui Matteo Salvini, un susținător al lui George Simion, l-a felicitat pe președintele ales al României, Nicușor Dan, într-o postare pe platforma X.

Giorgia Meloni, al cărei guvern de coaliţie include și partidul lui Matteo Salvini, care și-a exprimat anterior sprijinul pentru Simion și a criticat anularea alegerilor și interzicerea candidaturii lui Călin Georgescu, l-a felicitat pe Nicușor Dan, într-o postare pe platforma X.

„În numele Guvernului italian, îi adresez felicitări lui Nicuşor Dan pentru alegerea sa în funcţia de preşedinte al României.

Sunt convinsă că vom putea construi o colaborare constructivă, în vederea consolidării cooperării bilaterale între ţările noastre şi cu obiectivul comun de a promova pacea, stabilitatea şi prosperitatea pentru popoarele noastre şi pentru Europa”, a spus premierul italian.

Nicușor Dan i-a mulțumit premierului italian pentru mesajul de felicitare primit după câștigarea alegerilor. De asemenea, el a subliniat dorința de a întări cooperarea bilaterală între cele două țări.

„Îi mulțumesc sincer prim-ministrului Giorgia Meloni pentru felicitările transmise în numele Guvernului italian. Sunt încrezător că, împreună, putem consolida cooperarea bilaterală dintre țările noastre, într-un spirit de pace, stabilitate și prosperitate pentru Europa unită”, a spus acesta, în mesajul publicat pe rețelele de socializare.

I sincerely thank Prime Minister @GiorgiaMeloni for her heartfelt congratulations on behalf of the Italian Government. I am confident that, together, we can further strengthen the bilateral cooperation between our countries in the spirit of peace, stability, and prosperity for… https://t.co/kr14qPeNzY

— Nicușor Dan (@NicusorDanRO) May 19, 2025