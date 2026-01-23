Meloni, mesaj dur la Bruxelles: A lupta cu Trump este o idee greșită

Prim-ministrul Italiei, Giorgia Meloni, le-a transmis liderilor Uniunii Europene, în cadrul unor discuții cu ușile închise desfășurate săptămâna aceasta la Bruxelles, că o confruntare directă cu președintele Statelor Unite, Donald Trump, ar putea avea consecințe negative pentru Europa, potrivit Politico.

Intervenția a avut loc pe fondul tensiunilor apărute în relația transatlantică la începutul anului 2026 și a vizat identificarea unei strategii comune a UE față de pozițiile administrației americane.

Liderii Uniunii Europene s-au reunit joi la Bruxelles într-un summit de urgență, convocat ca reacție la amenințarea președintelui american de a impune tarife comerciale asupra a opt state europene.

Măsura fusese anunțată după ce aceste țări s-au opus cererii formulate de Washington privind preluarea controlului asupra Groenlandei, teritoriu autonom aflat sub suveranitatea Danemarcei.

Criza declanșată de această dispută a dominat discuțiile politice din capitala belgiană și din alte capitale europene, determinând organizarea unei cine de lucru la care liderii au încercat să contureze o strategie pentru gestionarea relației cu Statele Unite.

Potrivit a patru persoane informate asupra discuțiilor dintre lideri, Giorgia Meloni le-ar fi spus omologilor săi că „a lupta cu Trump este o idee greșită”, subliniind că Uniunea Europeană „are totul de pierdut” în cazul unei confruntări cu Washingtonul.

Sursele, care au solicitat anonimatul pentru a putea descrie conversațiile private, au precizat că premierul italian a îndemnat la calm și la evitarea unei escaladări a tensiunilor.

De asemenea, Meloni le-ar fi cerut liderilor europeni să nu îl trateze pe președintele american ca fiind „nebun” sau „imprevizibil”, etichete folosite, potrivit acelorași surse, de unii oficiali în discuții informale, în contextul deciziilor rapide luate de administrația Trump în primele săptămâni ale anului.

După încheierea reuniunii, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că liderii UE au tras concluzii importante din evoluțiile recente.

„Am învățat în această săptămână că o abordare fermă, dar neescaladantă, este eficientă și ar trebui continuată”, a afirmat aceasta, referindu-se la reacția Uniunii față de amenințările formulate de Washington.

În cadrul discuțiilor, Uniunea Europeană a transmis că este pregătită să recurgă la măsuri comerciale și la alte instrumente de retorsiune în cazul în care tarifele anunțate de președintele american ar fi fost aplicate.

După ce UE a semnalat posibilitatea unor represalii, iar piețele financiare au reacționat negativ la perspectiva unui conflict comercial transatlantic, președintele Statelor Unite a renunțat la amenințările privind tarifele. Ulterior, acesta a indicat că își dorește un „acord amiabil” în ceea ce privește situația Groenlandei.

Informațiile privind intervenția Giorgiei Meloni sugerează că aceasta a susținut o abordare mai precaută decât alți lideri europeni prezenți la summit.

Vineri, premierul italian urma să îl primească la Roma pe cancelarul german Friedrich Merz, pentru discuții axate pe consolidarea cooperării în domeniul apărării și al industriei.

Liderii UE au decis să se întâlnească din nou luna viitoare, într-o sesiune descrisă drept un „brainstorming strategic”, dedicată adaptării Uniunii la un context internațional marcat de rivalități între marile puteri și de un rol redus al dreptului internațional.

„Impresia noastră a fost că o mare majoritate a liderilor au identificat ultimele săptămâni ca pe un punct de cotitură și că Europa trebuie să acționeze rapid pe mai multe fronturi pentru a-și apăra interesele fundamentale”, a declarat o a cincea persoană informată asupra discuțiilor, precizând că „nu există iluzii că această criză s-a încheiat”.